Ebola en Ouganda : un nouveau centre de santé pour contenir l'épidémie

Jane Ruth Aceng, la ministre ougandaise de la Santé a inauguré une nouvelle unité de traitement d'Ebola dans la ville de Mubende, l'épicentre de l'épidémie, alors que le nombre de cas confirmés continue d'augmenter.

L'Ouganda a signalé 14 cas confirmés d'Ebola dans la grande région de Kampala, a déclaré lundi le ministre de la Santé du pays, tout en assurant aux habitants inquiets que la situation dans la capitale était sous contrôle.

Selon les chiffres publiés la semaine dernière par l'Organisation mondiale de la santé, le nombre de décès dus à l'épidémie d'Ebola déclarée fin septembre dans le pays s'élève désormais à 44.

Le ministère ougandais de la santé indique quant à lui qu'il y a eu 90 cas confirmés au total, et 28 décès.

La ministre de la Santé, Ruth Jane Aceng, a déclaré que 14 cas avaient été confirmés dans la région de Kampala au cours des dernières 48 heures, dont neuf étaient des contacts d'un décès survenu à Kassanda, l'un des deux districts centraux au cœur de l'épidémie.

Parmi les neuf personnes infectées, elle a précisé que sept membres d'une même famille étaient originaires de Masanafu, un quartier de bidonvilles densément peuplé de Kampala, situé à proximité des tombes royales de Kasubi, classées au patrimoine mondial de l'UNESCO, et non loin de deux des principales universités privées ougandaises.

Au début du mois, le président Yoweri Museveni a ordonné le confinement de Kassanda et de Mubende, l'épicentre de l'épidémie, en imposant une interdiction de voyager, un couvre-feu et la fermeture des lieux publics.

Mais Aceng a déclaré à l'AFP lundi : "La situation à Kampala est toujours sous contrôle et (il n'y a) pas besoin de restreindre les mouvements des gens".

La maladie est parmi nous

Les habitants de la capitale, une ville d'environ 1,5 million de personnes bordant le lac Victoria, se sont dits anxieux.

"Cela devient plus effrayant maintenant que Kampala enregistre des cas d'Ebola", a déclaré Rebecca Nanyonga, une mère de deux enfants âgée de 27 ans.

"Le gouvernement n'a pas fait grand-chose pour sensibiliser les habitants de Kampala à Ebola", a-t-elle ajouté. "Les fêtes et les concerts de musique sont toujours organisés et pourtant la maladie est parmi nous".

L'Ebola se propage par les fluides corporels, les symptômes courants étant la fièvre, les vomissements, les saignements et la diarrhée, et est combattu par des méthodes traditionnelles de traçage, de confinement et de quarantaine. Les épidémies sont difficiles à contenir, surtout en milieu urbain.

Le dernier décès enregistré en Ouganda lors d'une précédente épidémie d'Ebola remonte à 2019.

La souche particulière qui circule actuellement en Ouganda est connue sous le nom de virus Ebola soudanais, pour lequel il n'existe actuellement aucun vaccin.

L'OMS a déclaré que des essais cliniques pourraient commencer dans les semaines à venir sur des médicaments pour combattre la souche Soudan.

La crise Ebola fait suite à la pandémie de Covid-19, qui a durement frappé l'économie du pays enclavé.

"Je m'étais détendu lorsque les cas de Covid-19 ont diminué. Je remets maintenant des restrictions, y compris pour les visiteurs à mon domicile", a déclaré Ronald Kibwika, un homme d'affaires de 45 ans de Kampala.

Selon les chiffres de l'OMS, l'Ouganda a enregistré plus de 169 200 cas de Covid et 3 630 décès.

"Nous sommes à la (la) merci de Dieu si les cas d'Ebola augmentent à Kampala, car la plupart des gens ne prennent pas de précautions sanitaires et les services de santé sont encore médiocres", a déclaré Anita Kwikiriza, 31 ans, femme d'affaires de Kampala.