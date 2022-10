Niger : l'Italie poursuit sa contribution à la lutte contre le terrorisme

Le président du Niger Mohamed Bazoum, a reçu une délégation italienne mardi, conduite par le ministre italien de la Défense Lorenzo Guerini, accompagné de l'amiral Giuseppe Cavo Dragone, chef d'État-major de l'armée italienne.

Lors de sa visite à Niamey, le ministre Lorenzo Guerini, a exprimé l'intention, de son pays de "poursuivre cet engagement" visant à "aider les pays de la région dans la lutte acharnée qu'ils mènent quotidiennement contre la présence terroriste".

L'action que le la Défense italienne mène "depuis un certain temps, tant au sein des Nations unies et de l'Union européenne, ainsi que dans la sphère bilatérale (...) peut être étendu, en termes d'activités, si le Niger le demande" a déclaré Lorenzo Guerini.

Au femmes et aux hommes de la Mission Italienne de Soutien au Niger (MISIN), le ministre Guerini a exprimé "des éloges et la plus grande satisfaction pour le précieux travail effectué pour protection de la sécurité et de la stabilité", en les félicitant pour les résultats importants obtenus "grâce aux relations étroites de coopération que les départements de l'armée de terre, de l'armée de l'air des carabiniers, qui se sont relayés au fil des ans, ont pu se forger avec les unités du Niger, dans le contexte de des activités de formation".

Le ministre italien de la défense a livré deux hélicoptères Agusta-Bell 412 sur les quatre qui sont prévus pour les armées nigériennes. Ceci dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, la surveillance des frontières, le transport des troupes et les évacuations sanitaires.