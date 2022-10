La Somalie impose une censure médiatique aux shebab

La Somalie a choisi d'isoler les shebab de la scène médiatique. Désormais, il est interdit aux médias locaux de couvrir les faits et gestes des terroristes sous peine de poursuites judiciaires. C'est au cours d'une conférence de presse animée samedi à Mogadiscio que le ministre de l'information Abdiarhman Yusuf a annoncé l'entrée en vigueur de ces mesures.

''Je veux informer les médias somaliens et plus largement tous les Somaliens que nous considérerons la couverture médiatique de toute propagande liée aux shebab, y compris celle de leurs actes terroristes et de leur idéologie, comme des infractions passibles de sanctions''.

''Ainsi, en appliquant sa décision, le gouvernement a lancé des cyberopérations pour lutter contre les comptes terroristes sur les médias sociaux. À ce jour, nous avons suspendu plus de 40 comptes sur Facebook et Twitter''.

"D'autres sources en ligne comme les applications et les sites Web que les terroristes utilisent pour diffuser leurs messages seront également tracées et suspendues en conséquence", a-t-il déclaré.

Pour Mogadiscio, il ne s'agit pas de réprimer la liberté d'expression. Selon le ministre, ces nouvelles mesures ne devraient pas affecter les journalistes travaillant en Somalie. Le nouveau gouvernement de Cheikh Mahmoud s'est engagé dans une guerre totale contre les djihadistes sur le terrain, mais désormais dans les médias.