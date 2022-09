La Somalie et les USA luttent ensemble contre le terrorisme

Le président somalien Hassan Sheikh Mohamud s'est entretenu avec des responsables de la défense américaine.

En visite à Washington ce jeudi, le chef d’état a été accueilli au Pentagone par le secrétaire à la défense Lloyd Austin. Il a été question de sécurité et du partenariat entre les deux nations dans la lutte contre les extrémistes en Somalie et dans la Corne de l’Afrique.

"Depuis juin 2022, la SNA , l'armée nationale somalienne, a été en mesure de s'associer aux forces locales dans le retrait d'Al-Shabaab de 20% de la zone qu'ils contrôlaient auparavant. Nous reconnaissons que vaincre Al-Shabaab nécessite une approche à multiples facettes qui inclut des forces de sécurité efficaces et responsables et un processus inclusif de construction de l'État, la capacité de l'État à fournir un État de droit et des services essentiels au public." a déclaréHassan Sheikh Mohamud, président somalien.

"La Somalie et la Corne de l'Afrique sont entrées dans une période de transition cruciale. Cette période sera particulièrement importante étant donné les hostilités en cours en Éthiopie, la menace persistante d'Al-Shabab, qui continue à lancer des attaques très médiatisées, cruelles et effrontées contre des civils. Notre coopération ici est cruciale, Monsieur le Président, et nous nous tenons prêts, en tant que vos partenaires." a expliqué Lloyd Austin, Secrétaire américain à la défense.

Jeudi, le gouvernement somalien a appelé les militants d'Al-Shabab à se rendre aux forces de sécurité pour éviter d'être éliminés et a promis d'intensifier les offensives contre eux.

Le président Mohamud avait, de fait, exhorté les citoyens à se tenir à l'écart des zones contrôlées par les militants en début de semaine.