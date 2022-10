Le champion olympique Mo Farah vise un retour à la course en avril

Le quadruple champion olympique britannique Mo Farah vise le mois d'avril pour son grand retour. Quelques jours après le marathon de Londres pour lequel il a déclaré forfait pour cause de blessure, l'athlète de 39 ans affirme que son objectif est toujours de remporter un autre marathon après celui de Chicago en 2018.

"J'en ai définitivement terminé avec la piste parce que j'ai l'impression d'avoir réaliser tout ce qu'il y a à réaliser dans cette discipline. Il n'y a rien que je puisse améliorer ou prouver de plus. Et c'est la raison pour laquelle je veux aller sur route parce que je ne sais pas de quoi je suis capable. ", a déclaré Mo Farah au Sommet mondial de l'innovation pour la santé à Doha, le 6 octobre.

Le spécialiste des courses de fond et de demi-fond ne se mble pas vouloir abandonner ses ambitions sur route. Il a même avoué courir plus qu'il y a vingt ans soit entre 195 et 202 kilomètres par semaine. A Doha, il est aussi revenu sur les raisons de son retrait de la course londonienne du 2 octobre. "Honnêtement, l'entraînement se passait bien. Je m'entraînais avec Bashir Abdi, qui a terminé troisième au marathon de Londres. Nous, logions dans la même maison, nous nous entraînions ensemble et puis probablement environ dix jours ou deux semaines avant la course, j'ai senti ma hanche un peu douloureuse et c'était fini", a expliqué le sportif.

Soulignant qu'il ne prendrait pas de décision "irréfléchie" concernant sa reprise de la course, le sextuple champion du monde né en Somalie a annoncé qu'il comptait s'entraîner en Éthiopie à partir du mois de janvier pour trois mois.