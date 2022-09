Burundi : miser sur le tourisme pour booster l’économie

Les paysages naturels, les parcs nationaux riches en faune et flore, le son des tambours ou encore la diversité culturelle illustrée par différentes danses, représentent entre autres le potentiel touristique du Burundi. Organisée du 23 au 30 septembre, la 2ème édition de la Conférence et exposition régionale du tourisme (EARTE2022) a été l’occasion de réaffirmer la volonté du pays, de faire du tourisme un vrai business.

« Le gouvernement de la République du Burundi s'est absolument engagé à soutenir le secteur du tourisme afin d'exploiter son plein potentiel, nous l’avons priorisé en tant qu'activités économiques et nous sommes à cet effet en train de créer un cadre politique, juridique et institutionnel pour le développement effectif de ce secteur » a déclaréProsper Bazombanza, vice-président de la République du Burundi.

Une visite des sites a permis aux participants de l’exposition de contempler les richesses du pays. Première escale à la forêt Ikibira avec ses grandes plantations théicoles riveraines. Un lieu magnifique selon les touristes.

« L’espace que nous sommes venus visiter aujourd'hui, c'est formidable pour moi de voir que moi je prends du thé, mais je n'ai jamais vu là où c’est produit. L’endroit c'est vraiment magnifique. Je remercie le gouvernement burundais. C'est vraiment formidable. C’est la première fois que je vois le thé. » a expliqué Mireille Akinua, Congolaise.

Un sanctuaire des tambours existe sur la colline Gishora, à Gitega, au centre du pays. Des gens y affluent pour voir les tambourinaires et la maison royale. Néanmoins, ces richesses ne sont pas bien valorisées.

« Les sites sont magnifiques mais déjà pas bien aménagés. C’est vrai que nous qui sommes dans le privé, on essaie de faire ce qu’on peut pour vendre l’image du Burundi, pour parler du Burundi, pour donner un bon service pour que les gens viennent au Burundi puissent revenir et en parler aux autres mais je crois que le gouvernement, ils doivent aussi faire quelque chose. Et ils ont une grande part dans ça » a dit Dative Uwimana, gestionnaire de Tour Opérateur au Burundi.

La Conférence et exposition régionale du tourisme est un événement touristique qui rassemble chaque année les sept pays de la Communauté est africaine.

Un reportage de Francine Sinarinzi & Rénovat Ndabashinze correspondants Africanews au Burundi.