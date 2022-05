VisitBurundi : des influenceurs tentent de redorer l'image de leur pays

Au Burundi, des influenceurs tentent de redorer l'image de leur pays, souvent associée à la pauvreté et à la violence ethnique.

Le Burundi, ce nom n'évoque pas immédiatement des forêts séculaires abritant d'insaisissables chimpanzés, ni des plages de sable bordées de palmiers qui s'étendent le long de l'un des plus grands lacs du monde. Au contraire, ce petit pays enclavé situé au cœur de la région des Grands Lacs africains a souvent été synonyme de pauvreté, de violence ethnique et, plus récemment, d'une crise politique qui a poussé 400 000 personnes à fuir le pays.

La jeune équipe à l'origine de l'initiative VisitBurundi a donc une lourde tâche à accomplir.

"Nous avons décidé de montrer la beauté de notre pays, de montrer la culture, de changer enfin l'image de notre pays, différente de celle qu'il a à l'étranger", explique le directeur général du groupe, Bruce Niyonzima, 27 ans.

"Nous voulons que les Burundais et les étrangers viennent visiter notre pays", poursuit-il en accueillant l'AFP au Musée vivant de Bujumbura, intriguant croisement entre un marché artisanal et un zoo, où un léopard solitaire côtoie crocodiles et dindes dans la capitale financière du Burundi.

Lancée l'année dernière, l'initiative rassemble une dizaine de volontaires qui organisent des voyages pour de grands groupes de visiteurs, contribuent à l'embellissement des destinations touristiques et, surtout, font connaître les charmes du Burundi au monde entier. Leur stratégie est simple et se résume en trois mots : Instagram, Twitter, Facebook.

"La stratégie de communication que nous utilisons est basée sur les réseaux sociaux car nous avons compris que beaucoup de gens" les utilisent, explique Darlène Nahayo, 28 ans.

Inspiré par Dubaï

Les influenceurs et YouTubers de VisitBurundi produisent un flux constant de posts et de vidéos soignés en anglais, en kirundi et en français. Arborant un T-shirt portant l'inscription VisitBurundi, le musicien et influenceur Alvin Smith publie des vidéos de lui explorant les sites du patrimoine du pays, comme le sanctuaire sacré des tambours de Gishora.

L'équipe s'inspire de Dubaï, où les influenceurs se sont pressés sur les plages et dans les bars même pendant la pandémie. Bujumbura n'est pas encore Dubaï, mais les perspectives du tourisme s'améliorent.

En 2015, le pays a été plongé dans la crise après que le président de l'époque, Pierre Nkurunziza, a déclaré qu'il briguerait un troisième mandat, déclenchant des violences meurtrières qui ont coûté la vie à au moins 1 200 personnes.

L'élection en 2020 du successeur désigné de Nkurunziza, le président Evariste Ndayishimiye, a alimenté les espoirs de progrès politique, les États-Unis et l'Union européenne ayant annoncé une reprise de l'aide étrangère au pays appauvri au cours des derniers mois.

Un long chemin à parcourir

Les défenseurs des droits de l'homme continuent de tirer la sonnette d'alarme, tandis qu'une commission d'enquête des Nations unies a signalé l'an dernier que les abus s'étaient aggravés depuis l'arrivée au pouvoir de Ndayishimiye. Mais les jeunes à l'origine de l'initiative touristique restent optimistes.

"Maintenant, nous avons la stabilité en termes de sécurité et nous avons un président qui encourage les jeunes, qui veut que nous développions notre pays", a déclaré Niyonzima, ajoutant que VisitBurundi était en discussion avec les autorités pour formaliser un partenariat.

Avec très peu de visiteurs jusqu'à présent, les installations touristiques sont peu nombreuses, sauf à Bujumbura, où des hôtels et des restaurants de bord de mer sont éparpillés le long des rives du lac Tanganyika. Leur développement est l'une des priorités de VisitBurundi.

Aux abords du parc national de la Kibira, une forêt dense abritant 200 à 300 chimpanzés, un petit lodge est en construction, offrant une vue imprenable sur les plantations de thé environnantes.

"Les gens aiment vraiment cette forêt... donc c'est mieux de créer un tel lodge pour permettre aux gens de dormir" ici, a déclaré le guide touristique Deus-Dedit Niyiburana.

Depuis décembre dernier, les visiteurs internationaux peuvent obtenir leur visa à l'arrivée à l'aéroport - une amélioration considérable par rapport à un processus auparavant laborieux et une étape clé sur le long chemin à parcourir pour les jeunes gens derrière VisitBurundi