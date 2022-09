Le festival portugais "Contextile" invite l'artiste ghanéen Mahama

Le festival international des textiles extraordinaires, "Contextile" célèbre ses dix ans.

Pour l’occasion, des œuvres de 54 artistes internationaux et de dix artistes portugais seront réparties sur 15 sites de la ville de Guimaraes au Portugal, élue capitale européenne de la culture en 2012.

Parmi les créateurs figure Ibrahima Mahama, artiste contemporain ghanéen de 35 ans, connu pour ses installations conceptuelles et ses performances.

"Cette œuvre fait partie d'un ancien travail que j'ai commencé à faire en 2012 quand j'étais étudiant à l'université, et c'est essentiellement mon intérêt pour ces matériaux et l'histoire qu'ils portent parce que ces sacs sont à l'origine fabriqués en Inde et apportés au Ghana pour le transport du cacao qui est l'une des marchandises les plus élevées au Ghana et aussi sur le marché mondial. Les contradictions autour de ce matériau en termes de réutilisation et de durabilité ainsi que la façon dont il est utilisé sur le vieux marché m’ont intrigué. Il ne s’agit pas seulement de l’histoire collective autour de ces sacs mais aussi d’esthétique car quand on les regarde il y a plusieurs formes d'imagination, ou d'idées qui viennent à l'esprit, mais pas en fonction de leur origine. Je suis donc très curieux de savoir comment le public réagit à l'œuvre" a expliqué Ibrahima Mahama.

Ibrahima Mahama propose deux installations, l'une d'elle implique des métiers à tisser géants. Des bénévoles ont également aidé pour le tissage de ces tissus apportés du Ghana.

L'oeuvre en question se poursuit sur le mur du château de Guimarães, où sont déjà placées plusieurs couvertures en patchwork réalisées avec des sacs de jute.

Le festival international est ouvert au public du 3 septembre au 30 octobre 2022.