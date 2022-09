Mali : danser sur l'eau, un rêve de "fous" devenu réalité

Danser sur l’eau, sur le fleuve Niger grâce à cette plateforme flottante…C’est l’idée originale du chorégraphe malien Lassina Koné.

Les danseurs font les dernières répétitions avant le lancement du projet qui permettra aux riverains de profiter de ces performances d'art. Le chorégraphe de 37 ans, plein d’enthousiasme, réalise ainsi un de ses rêves d’enfance.

"Chaque seconde est importante. C'est un rêve qui vient de se réaliser. Ce n'est pas juste le secteur de la danse, ce n'est pas juste le secteur artistique, mais il y a un nouvel imaginaire qui va se poser sur ce fleuve Niger, moi de toute mon enfance je n'ai vu que des petites pirogues de pêcheurs sur le fleuve et je pense que c'est plus que ça, il faut que tout soit parfait, que le rêve soit parfait, que ça ne soit pas un rêve à peu près."

"Ce qu'on fait c'est d'adapter la scène, qui n’est pas vraiment… c'est ma première fois de monter sur un bateau et de danser comme ça, c'est un peu déséquilibré et ça nous donne encore la force, ça permet aux danseurs vraiment de s'adapter à différents environnements", explique acouba Coulibaly, un des danseurs.

Le bateau, dont la construction a pris cinq mois, a été conçu par l’architecte Cheickh Diallo, qui est aussi venu rendre visite à l’équipe avant l’inauguration.

"Lui il avait ce rêve de mettre du spectacle sur l'eau, et prédestiné aux gens des berges, gens du fleuve, de voir un spectacle qui se fait. Je trouvais ça formidable et je me dis on s'embarque pour cette aventure", explique l'architecte.

Le chorégraphe et l’architecte ont réussi à trouver une manière créative de naviguer sur le fleuve.

L'ouvrage, va accueillir des représentations de théâtre, des expositions photo, des spectacles de danse... pour le plus grand plaisir des Bamakois.