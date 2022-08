Somalie : le bilan de l'attaque de l'hôtel Hayat grimpe à 20 morts

En Somalie, le dernier bilan de l'attaque terroriste dans un hôtel de Mogadiscio est d'au moins 20 morts.Dans la nuit de vendredi à samedi, des militants du groupe extrémiste al-Shabab qui a des liens avec Al-Qaïda ont pris d'assaut l'hôtel Hayat situé dans la capitale.

L'attaque qui a commencé par des explosions à l'extérieur de l'hôtel s'est poursuivie par un échange de tirs avec les forces de sécurité dans l'enceinte de l'établissement.

"Quelques minutes avant les explosions, deux de mes amis, que Dieu leur accorde le paradis, nommés Hassan Yalahow et Abdirashid, m'ont dit qu'ils allaient partir, mais quelques secondes plus tard, ils ont tous deux été tués par l'explosion. Les gens ont fui dans la confusion. Ils couraient tous vers l'endroit où ils pensaient être en sécurité. L'hôtel a commencé à se remplir de fumée et de flammes et j'ai immédiatement vu l'un des gardes du corps de l'hôtel en train de saigner et un autre homme en train d'être blessé." a expliquéAbdullahi Maalin Gaafoow, homme politique qui a survécu à l'attaque.

Selon la police et les témoins, l'attaque a causé la mort d'au 20 personnes, au moins 40 autres ont été blessées.

Les forces somaliennes tentaient toujours de mettre fin au siège de l'hôtel près de 24 heures après le début de l'attaque. Des coups de feu pouvaient encore être entendus samedi soir alors que les forces de sécurité tentaient de contenir les derniers hommes armés qui se seraient retranchés au dernier étage de l'hôtel.