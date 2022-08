Des shebabs somaliens mènent des attaques en Éthiopie

Le groupe extrémiste al-Shabab a profité des troubles internes de l'Éthiopie pour franchir la frontière depuis la Somalie voisine lors d'attaques sans précédent ces dernières semaines, qui pourraient se poursuivre, selon un haut commandant de l'armée américaine.

Les incursions meurtrières en Éthiopie, deuxième pays le plus peuplé d'Afrique et longtemps considéré comme un point d'ancrage de la sécurité dans la Corne de l'Afrique, sont le dernier signe en date de l'ampleur de la récente guerre dans la région du Tigré, au nord du pays, et des autres combats ethniques qui ont rendu le pays plus vulnérable.

L'Éthiopie a longtemps résisté aux attaques transfrontalières d'Al-Shabab, lié à Al-Qaida, notamment en déployant des troupes en Somalie, où le groupe extrémiste contrôle de vastes zones rurales dans les régions du sud et du centre du pays. Mais le gouvernement du Premier ministre Abiy Ahmed et ses forces de sécurité sont aux prises avec des troubles intérieurs, en particulier depuis le début du conflit du Tigré, fin 2020.

Selon les experts, al-Shabab, également enhardi par l'instabilité sous l'administration précédente de la Somalie, saisit l'occasion d'étendre son empreinte et de revendiquer le meurtre de dizaines de membres des forces de sécurité éthiopiennes. Mais le groupe ressent également la pression d'une nouvelle poussée du nouveau gouvernement somalien et du retour des forces américaines dans le pays après leur retrait par l'ancien président Donald Trump.

Changement stratégique

Matt Bryden, analyste de la sécurité au sein du groupe de réflexion de la Fondation Sahan, a déclaré à l'Associated Press qu'Al-Shabab se tournait vers l'Éthiopie, ce qui constitue un changement stratégique important. Le groupe extrémiste n'avait jamais été en mesure de mener des opérations majeures à l'intérieur de l'Éthiopie.

"Les rapports sur les affrontements le long de la frontière entre l'Éthiopie et la Somalie ne sont qu'une fraction du tableau général", a déclaré Matt Bryden. "Nous comprenons que la planification de cette offensive a commencé il y a plus d'un an, lorsque le gouvernement éthiopien semblait être au bord de l'effondrement", alors que les forces rivales du Tigré poussaient vers la capitale, Addis-Abeba. Ces forces ont ensuite battu en retraite, et les deux parties s'orientent vers des pourparlers de paix.

Al-Shabab a formé plusieurs milliers de combattants pour son "commandement" éthiopien, principalement des Somaliens et des Oromos à l'intérieur de l'Éthiopie, avance Matt Bryden. Le gouvernement fédéral éthiopien a déclaré qu'il craignait qu'Al-Shabab ne se lie à l'Armée de libération oromo, qu'il a désignée comme une organisation terroriste, bien que d'autres experts en sécurité aient qualifié cette hypothèse de peu probable.

Des centaines de combattants d'al-Shabab ont pu se glisser en Éthiopie rien que la semaine dernière et leur présence a été détectée près de plusieurs communautés comme El Kari, Jaraati et Imey, soutient Matt Bryden. Ces incursions ont commencé à la fin du mois de juillet. "Il existe également des rapports crédibles d'unités al-Shabab se déployant en direction de Moyale", le principal poste frontière entre l'Éthiopie et le Kenya.

Confrontation majeure

Le précédent président de la Somalie, Mohamed Abdullahi Mohamed, a évité toute confrontation majeure avec al-Shabab. Mais le nouveau président Hassan Sheikh Mohamud a déclaré que son gouvernement allait passer à l'offensive contre les milliers de combattants du groupe, avec le soutien des forces américaines de retour.

"Al-Shabab est donc confronté à un défi militaire beaucoup plus important qu'auparavant en Somalie et s'est donc lancé dans cette campagne éthiopienne afin de préserver certaines de ses forces et d'établir une profondeur stratégique", selon Matt Bryden.

Il a averti que si Al-Shabab établit un bastion dans le sud-est de l'Éthiopie, "les conséquences pour la paix et la sécurité dans la région pourraient être très graves". Les combattants seraient bien placés pour frapper plus profondément en Éthiopie, au Kenya et même jusqu'en Ouganda, à l'ouest. Au fil des ans, Al-Shabab a mené plusieurs attaques meurtrières très médiatisées au Kenya.

Le mois dernier, le chef sortant du commandement américain pour l'Afrique, le général Stephen Townsend, a averti que les activités d'Al-Shabab à l'intérieur de l'Éthiopie n'étaient pas un "cas isolé" et a déclaré que les combattants avaient pénétré jusqu'à 150 km dans le pays.

Al-Shabab a longtemps considéré l'Éthiopie comme un ennemi en raison de sa longue présence militaire en Somalie pour contrer les combattants. Par l'intermédiaire de son organe médiatique Radio Andalus, le groupe extrémiste a affirmé avoir tué au moins 187 membres des forces régionales éthiopiennes et s'être emparé de matériel militaire lors de ses attaques.

Affrontement ponctuel

Les responsables éthiopiens ont exprimé leur inquiétude. Mardi, le président régional somalien du pays, Mustefa Omer, a déclaré à une assemblée régionale que plus de 600 combattants d'Al-Shabab avaient été tués.

La région est engagée dans une guerre de longue haleine contre les extrémistes, et pas seulement dans un affrontement ponctuel, a-t-il déclaré, et "l'armée fédérale éthiopienne participe actuellement à la lutte contre les terroristes... et nous travaillerons également avec la Somalie".

Selon lui, l'objectif est de créer un tampon de sécurité à l'intérieur de la Somalie pour se prémunir contre de nouvelles incursions. "Nous ne devons pas attendre que l'ennemi nous envahisse".

Mardi également, la région de Somalie a annoncé que des responsables militaires éthiopiens étaient arrivés dans la ville somalienne de Beledweyne pour discuter de stratégies visant à contrer l'incursion d'Al-Shabab. Le communiqué indique que les soldats éthiopiens de la force de maintien de la paix de l'Union africaine en Somalie seront déployés contre les extrémistes.

Des habitants de la ville somalienne de Yeed, près de la frontière éthiopienne, ont déclaré à AP qu'ils avaient vu les pertes subies par les combattants d'al-Shabab lors d'une attaque éthiopienne la semaine dernière.

Et un résident de la région somalienne de Bakool, Isak Yarow, a déclaré que les avions militaires éthiopiens ont mené des frappes aériennes dans le village de Garasweyne, dans une zone où les combattants éthiopiens et al-Shabab se sont affrontés.

Tensions régionales

L'armée éthiopienne a revendiqué la mort de trois personnalités d'Al-Shabab, dont son chef de la propagande, mais le groupe extrémiste a démenti.

Si les objectifs ultimes d'Al-Shabab en Éthiopie restent à déterminer, ses nouvelles actions témoignent de son "ambition croissante, de ses capacités régionales et de son opportunisme pour exploiter la géopolitique régionale, en particulier alors que le gouvernement d'Abiy Ahmed s'efforce de contenir les diverses insurrections en Éthiopie", ont écrit les analystes de sécurité Caleb Weiss et Ryan O'Farrell à la fin du mois dernier.

L'analyste de sécurité Ismail Osman, ancien adjoint de l'Agence nationale de renseignement et de sécurité de Somalie, a déclaré à l'AP que "la priorité immédiate du président Hassan Sheikh Mohamud est d'éradiquer Al-Shabab" et a prévenu que les tensions régionales pourraient s'aggraver dans ce contexte de nouvelle instabilité.