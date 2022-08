Soudan du Sud : en finir avec les mines terrestres antipersonnel

La représentante spéciale adjointe des Nations Unies pour le Soudan du Sud, Sara Beysolow Nyati, s'est rendue dans le comté de Pigi la semaine dernière. Elle est venue apprécier le travail des démineurs. Ces derniers ont récemment éliminé 25 mines terrestres antipersonnel dans la zone, qui désormais sécurisée, voit revenir ses habitants.

"Nous sommes en charge d'environ 75 % des actions de déminage au Soudan du Sud. Et ce n'est qu'un exemple parmi d'autres. Cette communauté ne comptait que 1 500 personnes. Grâce au travail que nous avons effectué dans la lutte antimines, elle en compte maintenant plus de 10 000. Ces personnes peuvent désormais marcher sur un terrain sécurisé", explique Sara Beysolow Nyati, coordinatrice humanitaire et représentante spéciale adjointe du Secrétaire général pour la Mission des Nations unies au Sud-Soudan (MINUS).

Le Service de la lutte antimines des Nations Unies travaille sans relâche, car déminer au Soudan est une tâche colossale. Les mines terrestres et les bombes non explosées, vestiges de décennies de guerre civile, sont disséminées sur d'immenses étendues et menacent quotidiennement la population locale qui essaye de reprendre une vie normale.

"Depuis des années, nous avions peur, car on ne pouvait pas savoir où les mines étaient enterrées. Mais aujourd'hui, nous sommes libres, il n'y a plus de mines sous la terre et nous pouvons creuser à n’importe quel endroit. Nous pouvons construire nos tukuls où nous le voulons. Avant, quand nous détections des mines, nous les signalions afin qu’elles soient balisées. Nous avions toujours peur que nos enfants jouent avec ces mines".

Le service de l'action antimines des Nations unies (UNMAS) s'est engagé pour la première fois au Soudan en 2002. Il a passé le relais en 2013 au Centre National de la lutte antimine du Soudan, mais a gardé un rôle de conseil et de soutien.

En janvier dernier, 28 jeunes femmes soudanaises ont été diplômées d’une formation officielle en déminage au Soudan.