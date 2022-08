Présidentielle au Kenya : le défi du décompte de vote électronique

Ces neuf dernières années, le Kenya s'est tourné vers des dispositifs électroniques afin de renforcer la crédibilité et fiabilité de ses élections.

S'ils ont permis de significativement augmenter le nombre d'électeurs de sept milliards de voix entre 2013 et 2022, ils sont très critiqués pour leur opacité et à l'approche du scrutin du 9 août, l'inquiétude grandit.

Ces changements ont été apportés suite aux émeutes post-électorales meurtrières de 2007 qui ont générées la mort de plus de 1 000 personnes. Ils ont été appliqués non sans encombres en 2013 et 2017 afin que les électeurs puissent être enregistrés grâce à leurs empreintes biométriques et que les résultats soient transmis par voir électronique. Cependant, après des problèmes dans le comptage des bulletins en 2017 ayant entraîné la contestation du camp du candidat Raila Odinga, ce membre d'une association d'observation des élections (Elog) émet des craintes : "Nous ne savons pas avec certitude si le système de transmission des résultats fonctionnera à 100%, c'est là qu'est le problème. La deuxième partie du problème technologique réside dans le processus d'identification, et c'est beaucoup plus un problème politique qu'un problème technique", indique Mulle Musau.

De récents épisodes ont encore altéré la confiance des Kényans dans ces technologies. En juin, des organisateurs ont déclaré qu'environ un million d'électeurs avait été basculé dans une autre circonscription sans en faire la demande.

De plus, plus de 1 200 bureaux de vote se trouvent dans des zones avec peu ou pas de connexion internet, des lieux que la Commission électorale (IEBC) a assuré avoir alimenté en modems-satellite.

Des kits avec des batteries autonomes auraient aussi été fournis pour parer aux potentielles coupures d'électricité.