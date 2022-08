Kenya : des doutes sur la fiabilité du décompte de vote électronique

Le Kenya se dirige vers de nouvelles élections générales le mardi 9 août 2022. La principale puissance économique d'Afrique de l'Est est confrontée au dilemme d'élire l'un des quatre candidats à la présidence. Les deux principaux prétendants sont l'ancien premier ministre Raila Odinga et l'actuel vice-président William Ruto.

Les élections générales du 9 août ont apporté une lueur d'espoir et de soulagement aux électeurs kenyans, mais en même temps une confusion lorsqu'il s'agit de savoir pour qui voter en tant que président de la République.

Les méga rassemblements ont attiré un grand nombre de partisans, mais que leur promet-on exactement ? L'ancien Premier ministre Raila Odinga pense qu'il est le sauveur qui peut prendre en charge leurs agonies.

"Il y a quatre ennemis contre lesquels les Kényans se battent : la mauvaise santé, l'ignorance, la pauvreté et la corruption. Et je vous ai donné ma parole que je me battrai avec acharnement pour mettre fin à ces quatre ennemis du Kenya", a déclaré Raila Odinga, candidat à la présidence de la coalition Azimio la Umoja.

D'autre part, l'actuel vice-président, William Ruto, pense avoir un manifeste qui peut libérer le pays. Son principal objectif est d'améliorer le statut économique des pauvres dans ce qu'il appelle le manifeste "bottom-up".

À plusieurs reprises, il a qualifié ses concurrents "d'indignes" qui n'ont pas de programme pour le peuple kenyan. "Je demande également à "l'homme aux énigmes" (Raila Odinga) d'arrêter de se plaindre du Chebukati (président de l'organe électoral), de l'IEBC (commission électorale) et du registre (des électeurs). Vous vous présentez contre moi, et je suis prêt à vous affronter, d'homme à homme", a déclaré William Ruto.

Entre-temps, la Commission électorale indépendante a maintenu qu'elle était prête à superviser des élections équitables et crédibles. Elle a fait appel aux services de la société internationale Smartmatic, qui l'aidera à intégrer les technologies dans les élections.

Smartmatic se concentre sur la construction des technologies électorales les plus sûres, accessibles et faciles à utiliser. Mais les critiques et les analystes kenyans ont mis en doute la capacité de l'entreprise à proposer un système infaillible.

Africanews s'est entretenu avec Mark Obar Asuelaa, un expert kenyan renommé en matière de TIC. Selon lui, les préparatifs de l'IEBC ont toujours été remis en question, notamment par l'opposition et même par les critiques. "Comme toujours, l'IEBC prétend que tout va bien, mais comme le montrent les rapports, et de leur propre aveu, ce n'est pas le cas. Il semble que l'IEBC commettait déjà des illégalités dès le début. Elle a imprimé plus de livrets, notamment les formulaires 31A, alors que chaque bureau de vote n'en avait besoin que d'un seul. Les gens doivent donc se poser des questions. Pourquoi imprime-t-on plus de livrets ?"

Après l'annulation de l'élection de 2017, l'IEBC a choisi de faire appel aux services de Smartmatic. Cette compagnie a été principalement chargé de fournir du matériel technologique électoral, comme des scanners d'empreintes digitales et d'autres composants, mais pas le logiciel de gestion des scrutins. Mark Obar Asuelaa considère qu'il s'agit d'une lacune en termes de transmission des résultats qui pourrait en affecter les résultats.

"Il est très difficile de dire s'ils vont réussir ou non. Il est fort probable qu'ils échoueront, notamment en ce qui concerne la transmission. Ils ont affaire à une technologie pour laquelle le fournisseur de la technologie physique en termes de matériel est une nouvelle personne, mais auparavant ils avaient travaillé avec un OT-Morpho français, qui a également développé son propre logiciel. Par conséquent, leur logiciel fonctionne sur les dispositions d'un ancien fournisseur alors que le nouveau fournisseur vient de fournir une nouvelle technologie en termes d'infrastructure physique comme les scanners d'empreintes digitales", a-t-il déclaré.

Interrogé sur la question de savoir si le Kenya se dirigeait vers une redite des violences post-électorales de 2007-2008, l'expert kenyan a réfuté cette possibilité mais a souligné que la contestation pourrait aboutir devant les tribunaux.

"Je ne pense pas qu'il y aura des violences. Il pourrait y avoir des contestations dès maintenant ou après les élections, ou le jour du scrutin. Je ne pense pas que la violence éclatera de quelque manière que ce soit. Au Kenya, on peut prédire les violences bien avant qu'elles ne se produisent. Vous pouvez simplement voir les systèmes s'effondrer, en particulier la technologie électronique. L'ingérence du gouvernement dans les élections. Ce sont des indicateurs clés".