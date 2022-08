Tanzanie : l'application juridique qui cartonne [Inspire Africa]

Dans cet épisode d'Inspire Africa, Jerry Fisayo-Bambi présente l'histoire des diplômés universitaires du Rwanda qui recyclent les bouteilles en plastique en briques et pavés pour la construction. Le projet fondé par Awoke Ogbo en 2018 a pris vie en 2020 dans le cadre d'un programme appelé "Opération 414".

Le deuxième reportage de cet épisode se penche sur le succès de la centrale solaire mini-hybride de Goma, dans l'est de la République démocratique du Congo (RDC). Inaugurée en février 2020, cette installation est l'œuvre de Nuru, un groupe congolais qui développe la connectivité dans le pays d'Afrique centrale. La centrale électrique de l'entreprise basée à Goma, dans le quartier de Ndosho, est composée de près de 4 000 panneaux, capables de produire chacun 335 W.

Dans notre interview, Jerry Fisayo-Bambi a rencontré la juriste tanzanienne Neema Magimba. La conseillère juridique a cofondé Sheria Kiganjani, une plateforme numérique juridique innovante et en ligne qui permet l'accès aux services juridiques, en particulier pour les personnes confrontées à des contraintes financières et de distance. Dans plusieurs rapports, Neema Magimba est décrite comme la femme tanzanienne utilisant son expertise juridique pour le plus grand bien.