Promouvoir la culture africaine avec des jeux vidéo [Inspire Africa]

Dans ce nouvel épisode d’Inspire Africa, Barbara Loundou vous emmène d’abord au Cameroun, où l’ancien champion de tennis Joseph Oyebog a ouvert une académie pour transmettre sa passion et aider les jeunes défavorisés.

Au Kenya, avec leur association Book Bunk, deux femmes veulent restaurer des bibliothèques anciennes et numériser leur contenu. Une alliance entre histoire et technologie pour permettre aux Kényans ou qu’ils se trouvent d’avoir accès en un clic à une partie de l’histoire de leur pays.

Et enfin, on vous présentera Teddy Kossoko, un Centrafricain qui a créé un studio de jeux vidéo pas comme les autres. Il souhaite promouvoir l’histoire et la culture africaine. Et pour cela, ses jeux s’inspirent de footballeurs célèbres ou d’autres héros historiques d’Afrique.