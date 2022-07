Mali : le commandant de l'opération Barkhane accuse le groupe Wagner

Alors que les forces françaises finalisent leur retrait du Mali, le commandant de l’opération militaire Barkhane accuse le groupe russe Wagner de « s’en prendre » au pays d’Afrique de l’ouest.

Le général Laurent Michon a porté des allégations à l’encontre des mercenaires russes. Il a également avancé que le Mali a pris des mesures pour exploiter des sites aurifères pour Wagner :_"Le code minier a changé depuis et désormais, après la premièredose gratuite et la deuxième dose gratuite offerte par le dealer, il se trouve qu'un certain nombre de dispositions sont prises pour exploiter trois sites précis d’or par Wagner et donc maintenant il va falloir commencer à payer. Ça ça s'appelle la prédation sonnante et trébuchante." _a-t-il déclaré.

La France accuse la junte de s’être tournée vers des agents militaires russes pour l'aider dans sa lutte contre le djihadisme.

La France ramène actuellement du matériel via le Niger voisin.

_"Nous avons procédé au retrait en bonne ordre de tous nos camarades européens, c'est fait. Il nous reste à terminer le retrait de la force Barkhane, après Gossi, après Ménaka, dans cet ordre là, il nous reste à quitter Gao qui est le défi logistique le plus important et nous aurons fini à la fin de l’été.[...]_Je bascule sur la suite de Barkhane, le mode souhaité par les autorités françaises, à savoir être en soutien à la fois sur le volet sécuritaire et développement des capitales qui le souhaitent, ce n'est pas nouveau mais c’est une ré-affirmation que la lutte contre le terrorisme n'est évidemment pas que militaire." ajouté Laurent Michon, commandant de la force anti-djihadiste française Barkhane.

Les relations franco-maliennes ont commencé à s'envenimer après qu'un coup d'État militaire a chassé le président élu du Mali en août 2020.

La junte a ignoré les appels de la France en faveur d'un retour rapide à un régime civil.