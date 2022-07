Ouganda : des lunettes recyclées accessibles à tous

Ce camp de test oculaire est l'un des nombreux que Wazi Vision organise dans les zones difficiles d’accès en Ouganda.

Les services gratuits s'adressent à ceux qui n'ont normalement pas les moyens de consulter un ophtalmologue, alors que les problèmes de vue sont courants dans le pays.

Et grâce à un modèle de subventionnement croisé, les personnes chez qui l'on a diagnostiqué des erreurs de réfraction reçoivent des lunettes qu'elles fabriquent, à des prix abordables.

"Depuis que j'ai ces lunettes, je peux lire. Avant, je n'étais pas capable parce que je ne voyais pas les petites lettres mais maintenant je peux lire la bible, je peux tout lire" s'est confiée Jane Nabbosa, femme d'affaires.

A l'atelier, dans la capitale Kampala, la clinique ophtalmologique est toujours ouverte.

_"Nous savons qu'en grandissant, il y a une tendance à la lecture et la plupart des gens ont été privés de lecture à cause de la presbytie dans la plupart des cas et nous avons rencontré beaucoup de ces ca_s" a expliqué Franck Bogere, ophtalmologue.

Lorsqu'une équipe d'innovateurs a lancé Wazi en 2016, elle souhaitait créer une accessibilité aux lunettes pour les communautés marginalisées.

Utilisant du plastique recyclé, c'est la première entreprise d'Afrique de l'Est à concevoir et fabriquer des lunettes.

Ils utilisent également d'autres matériaux disponibles localement, comme les cornes de vache, le bambou et les chutes de vêtements comme les jeans.

Et elle produit des montures sur mesure.

"Les montures de lunettes que les gens portent ne correspondent pas aux traits de leur visage. Vous savez, elles sont surtout faites pour les traits du visage européens et asiatiques, donc vous trouvez que lorsque les Africains, lorsque les Ougandais portent leurs lunettes, avec le temps, ils commencent à les serrer, ils commencent à avoir des marques ici, les lunettes tombent, mais Wazi ici en Ouganda est la première entreprise à concevoir et à fabriquer des lunettes qui sont adaptées aux traits du visage africain" a déclaré Geogette Ochieng Ndabukiye, cofondatrice et CMO de Wazi Vision.

L'équipe s'est maintenant lancée dans la création d'une ligne de montures design pour ceux qui peuvent se les offrir, tout en s'étendant à d'autres pays africains.