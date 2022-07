La Somalie et le Kenya rouvrent leur frontière commune

Le khat Kényan sera bientôt de retour en Somalie. Les relations s'améliorent entre les deux pays, tandis que les présidents Hassan Cheikh Mohamoud et Uhuru Kenyatta ont décidé vendredi de signer un accord sur la reprise des exportations de la plante de khat vers Mogadiscio.

Le président Uhuru Kenyatta a reçu son homologue de la République fédérale de Somalie, le président Hassan Cheick Mohamoud à State House, à Nairobi.

Également connue sous le nom de Miraa, le commerce de cette plante à effet narcotique et coupe-faim avait été stoppé par la pandémie de Covid-19 en 2020, et les vols n'avaient pas repris depuis à cause de tensions diplomatiques entre les deux pays.

Avant ce blocage, un tiers des exportations de Khat étaient destinées à la Somalie, soit 50 tonnes par jour. Les bénéfices de ce commerce irriguaient toute une région du pays.

Les présidents ont également convenu de rouvrir leur frontière commune, d'assouplir leur politique de visa, de travailler avec les organismes d'aide régionaux pour limiter l'impact de la sécheresse et de coordonner leurs efforts dans la "lutte contre le terrorisme".