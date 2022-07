Bénin : le président de la cour consitutionnelle démissionne

À six mois des élections législatives au Bénin, le président de la cours constitutionnelle Joseph Djogbénou a démissionné mardi.

Reçu en audience par le président Patrice Talon la veille, Monsieur Djogbénou également ancien avocat personnel du chef de l’état béninois était à la tête de la cour constitutionnelle depuis juin 2018.

Son mandat devait prendre fin en juin 2023.

Le communiqué ne précise pas les raisons de cette démission.

_"Beaucoup de chose sont encore à faire, je revendique la qualité d’un intellectuel engagé et il parait nécessaire de renoncer au confort institutionnel et de se remettre en chemin en parcourant les monts et vallées, les villages et les villes, les quartiers, les arrondissements et faire en sorte que nos compatriotes comprennent mieux ce que au plan politique on leur offre et qu’ils participent mieux à la réalisation de cette offre politique."_a déclaré l'ancien président de la cour constitutionnelle béninoise, Joseph Djogbénou.

Selon l'analyste politique béninois Moïse Dossoumou, joint au téléphone par l'AFP, ce proche de M. Talon pourrait avoir démissionné en vue d'une future participation aux élections législatives de janvier 2023.

Avocat de profession, Joseph Djogbénou avait été élu député en 2015, puis nommé ministre de la Justice après l'élection de Patrice Talon en 2016.

Avec cette démission, c'est Razaki Amouda, actuel vice-président qui prend la tête de l'institution.