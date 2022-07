Yémen : une explosion dans un dépôt d'armes fait 6 morts

Une explosion survenue mardi dans un dépôt d'armes de la province d'Abyan, dans le sud du Yémen, a fait six morts et 32 blessés, selon des responsables médicaux. La cause de l'explosion qui s'est produite tôt le matin dans un entrepôt situé sur un marché populaire de la ville de Lawdar n'était pas immédiatement connue. La ville est contrôlée par les forces loyales au gouvernement internationalement reconnu du Yémen.