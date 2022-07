Afrique du Sud : funérailles de 21 adolescents morts dans une taverne

Plus d'un millier de membres de la famille et de la communauté en deuil assistent aux funérailles, en Afrique du Sud, des 21 adolescents décédés dans une mystérieuse tragédie survenue dans une boîte de nuit il y a près de deux semaines. Des hymnes de deuil ont été chantés par une grande chorale alors que 19 cercueils ont été transportés dans une grande tente où se tient la cérémonie dans le quartier de Scenery Park, à East London. Deux familles ont organisé des enterrements privés et les organisateurs du service ont précisé que les cercueils exposés étaient vides, par respect pour les souhaits de certaines familles. Les enfants seront enterrés dans différents cimetières plus tard mercredi et dans les jours à venir.