Les coupures de courant laissent les Sud-Africains dans l'obscurité

Les Sud-Africains se débattent dans l'obscurité pour faire face à l'augmentation des coupures de courant qui ont touché les ménages et les entreprises dans tout le pays.

Les coupures de courant sont connues depuis des années, mais cette semaine, Eskom, la compagnie d'électricité publique du pays, les a prolongées de telle sorte que certains résidents et entreprises ont été privés d'électricité pendant plus de neuf heures par jour.

Une grève des travailleurs d'Eskom est venue s'ajouter aux malheurs de la compagnie, notamment les pannes de ses centrales au charbon vieillissantes, une capacité de production insuffisante et la corruption, selon les experts.

Les coupures de courant prolongées frappent les Sud-Africains pendant les mois d'hiver de l'hémisphère sud, alors que de nombreux ménages dépendent de l'électricité pour se chauffer, s'éclairer et cuisiner.

Les petites et grandes entreprises ont dû fermer leurs portes pendant de longues périodes ou dépenser des sommes importantes pour acheter du diesel afin de faire fonctionner les générateurs. La colère et la frustration sont largement répandues parmi les propriétaires d'entreprises et les clients face aux coupures de courant, qu'Eskom appelle délestage.

Les pannes d'électricité sont là pour rester, selon les experts, qui préviennent qu'il faudra des années pour augmenter considérablement la capacité de l'Afrique du Sud à produire de l'électricité. L'Afrique du Sud exploite des mines de charbon et s'appuie largement sur des centrales au charbon, ce qui entraîne une pollution atmosphérique notable.

Le pays cherche à augmenter la production d'électricité à partir de l'énergie solaire et d'autres sources renouvelables.

"Le tableau général est que nous nous attendions au moins à (de fortes coupures de courant) cet hiver", a déclaré Hilton Trollip, expert en énergie.

"Eskom nous a dit à la fin de l'année dernière qu'il y avait une pénurie chronique d'électricité (...). Cela signifie que tant que nous n'aurons pas une quantité substantielle de production supplémentaire sur le réseau, nous continuerons à courir le risque de subir des délestages à tout moment. La question est alors de savoir quelle sera l'ampleur de ce délestage", a-t-il ajouté.

Impact des coupures sur l'économie

Selon les économistes, les coupures de courant coûtent à l'Afrique du Sud plus de 40 millions de dollars par jour et découragent les investissements. L'économie sud-africaine, la plus développée d'Afrique, est déjà en récession et souffre d'un taux de chômage de 35 %.

Buhle Ndlovu, enseignante dans une école maternelle de Soweto, le plus grand township de Johannesburg, a déclaré que les coupures de courant ont augmenté les coûts de fonctionnement de l'école.

"Nous accueillons environ 40 enfants ici. Nous devons leur donner des repas sains tous les jours", a déclaré Ndlovu.

"Au tarif que nous pratiquons, nous ne pouvons pas nous permettre d'assumer des coûts supplémentaires pour acheter du gaz afin de pouvoir cuisiner. Le délestage a vraiment rendu les choses difficiles pour nous" a-t-elle ajouté. Elle a précisé que c'était un défi de s'occuper des enfants à la lumière des bougies jusqu'à ce que les parents viennent chercher leurs enfants bien après la tombée de la nuit.

Vendredi, le directeur général d'Eskom, André de Ruyter, a déclaré lors d'une conférence de presse que la crise faisait l'objet d'une attention sérieuse et qu'il avait personnellement informé le président Cyril Ramaphosa des mesures prises par l'entreprise pour maintenir l'éclairage.