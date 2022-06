Kenya : une poubelle intelligente pour aider à trier les déchets

À Nairobi, de nombreux camions viennent chaque jour vider leurs chargements d'ordure dans la décharge de Dandora, tandis que des personnes s'affairent à la recherche de matériaux recyclables. Comme de nombreux pays, le Kenya a du mal à trier les déchets. Mais une poubelle, la T-bin, pourrait changer la donne. Grâce à son écran, elle indique aux usagers quels déchets doivent être séparés des autres, et ceux qui pourront être recyclés.

"La T-bin est une poubelle intelligente qui est censée éduquer les gens sur la façon de séparer les déchets à la source, afin de minimiser 95 % des déchets qui finissent dans les décharges et augmenter les activités de recyclage, ce qui sera un avantage économique pour nos jeunes et pour notre pays", explique Eddy Gitonga, inventeur de la T-bin.

Pour encourager les usagers à l'utiliser, Eddy Gitonga a doté la T-bin d'un accès Wifi et d'un éclairage public, alimenté par l'énergie solaire.

"Cette machine est très bien, je la trouve vraiment intéressante et ce que je préfère, c'est qu'à chaque fois que je viens ici, je jette mes déchets sans payer et je bénéficie du Wi-Fi gratuit sans perturbation", ajoute Joseph Nicholas.

Terminée en 2021, il n'existe pour l'instant qu'un modèle de la T-bin pour l'instant. Placée devant un centre commercial du comté de Kiambu, elle compte déjà des adeptes.

"Avant l'arrivée de la T-bin, on avait l'habitude de mettre tous les déchets des bureaux, des restaurants, dans un seul paquet et à un seul endroit. Tous les types de plastiques, de sacs en papier, étaient mélangés, avec les déchets des restaurants - la nourriture elle-même, celle qui reste après la vente", détaille Pensquella Wangeci, directrice du centre commercial Juja City Mall. "Mais depuis l'arrivée de la T-bin, nous sommes en mesure de séparer les déchets, les organiques et autres, et encore une fois, la T-bin a un avantage parce qu'elle a le Wi-Fi gratuit."

En 2015, l'autorité nationale de gestion de l'environnement (NEMA) estimait que le Kenya produisait 2 400 tonnes de déchets chaque jour.