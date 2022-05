Kenya : le défi de la protection des tortues marines

Les eaux kenyanes accueillent les tortues vertes, caouannes, imbriquées, luths et olivâtres. Les plus fréquemment rencontrées au large des plages de Tiwi et de Diani, au sud de Mombasa, sont la tortue imbriquée et la tortue verte.

Parfois, les gens ont la chance d'apercevoir des tortues caouannes ou des tortues luth.

Mais ces tortues marines sont confrontées à une multitude d'obstacles à leur survie.

Elles sont la proie de sociétés commerciales ou de locaux qui les récoltent pour leur viande, leurs carapaces et leur huile.

D'autres fois, elles sont capturées accidentellement par des pêcheurs et leurs habitats s'amenuisent.

Deux mois après que les tortues ont pondu leurs œufs, les bébés éclosent.

Quelques jours après l'éclosion, les écologistes de la Tiwi Turtle Police procèdent à une excavation du nid pour déterminer combien de bébés ont éclos, combien n'ont pas éclos et pourquoi.

Parfois, quelques bébés tortues restent à l'intérieur du nid à cause du poids des œufs, des coquilles d'œufs ou de la composition du sable.

Les défenseurs de la nature les aident à sortir du nid pour qu'ils puissent ramper en toute sécurité vers la mer, augmentant ainsi leurs chances de survie.

La biologiste Leah Mainye travaille pour l'Olive Ridley Project, une organisation caritative anglaise qui étudie l'impact de la pêche sur les populations de tortues de mer dans l'océan Indien.

"Les tortues de mer sont une espèce clé du récif. Ce qui se passe pour les tortues imbriquées, c'est qu'elles aident à nettoyer les coraux et s'il n'y a rien pour nettoyer les coraux, alors les coraux vont certainement mourir. De même, les tortues vertes qui se nourrissent d'herbes marines, si elles sont mortes, aucune espèce ne pourra nettoyer la zone d'herbes marines. C'est pourquoi nous encourageons les gens à s'engager dans la conservation des tortues marines, afin de protéger notre océan", explique Mainye.

Au Kenya, les tortues de mer sont classées comme protégées par une législation qui interdit toute forme d'exploitation directe de l'animal ou de ses produits.

Les prélèvements illégaux sont en baisse, mais les défenseurs de l'environnement affirment que leur préservation reste une tâche ardue.

La biologiste Joanna Hancock déclare : "Au niveau mondial, les tortues de mer sont confrontées à d'énormes défis liés au changement climatique. Sur de nombreuses plages, nous constatons la féminisation des jeunes tortues. Avec l'augmentation de la température de l'air et du sable, nous constatons que de plus en plus de jeunes tortues sont des femelles. Les plages produisent plus de femelles que de mâles. Le rapport des sexes est donc faussé, ce qui n'est pas bon."

Normalement, une tortue met 48 jours à éclore.

Selon Mme Hancock, le sexe des tortues de mer est déterminé par la température d'incubation prédominante qui affecte la sécrétion d'hormones spécifiques qui conduiront à l'affirmation du sexe des gonades 16 jours avant l'éclosion.

Elle explique : "Un excès de femelles n'est jamais bon car les mâles sont importants pour la reproduction, mais aussi les mâles sont les moteurs de la diversité génétique d'une population. Nous voulons donc des espèces résilientes aux changements et aux menaces."

Selon Dempsey Mai, biologiste et chef de projet à Diani Turtle Watch, les sports de mer apparaissent comme une nouvelle menace pour les tortues.

Il déclare : "Certaines des tortues de mer que nous avons trouvées mortes ont été diagnostiquées avec des commotions cérébrales dues à des collisions avec des bateaux."

Diani Turtle Watch tente de sensibiliser les pêcheurs à l'importance de la conservation des animaux, de peur qu'ils ne disparaissent.

Rien qu'en avril 2022, Diani Turtle Watch a enregistré quatre cas de décès de tortues de mer, tous attribués à des collisions avec des bateaux.

Les tortues ont été retrouvées avec des blessures mortelles, leurs nageoires avant ayant été séparées de leur corps. Parfois, on prétend que les pêcheurs ont blessé les tortues en essayant de les libérer.

Aujourd'hui, Diani Turtle Watch fournit une assistance aux pêcheurs. Après avoir pris contact avec eux, ils se rendent sur les bateaux et libèrent les tortues en toute sécurité.

Les pêcheurs qui s'acquittent de cette tâche sont indemnisés.

La pandémie a également affecté la conservation des tortues car les fermetures ont empêché la réunion des groupes mis en place pour les surveiller et aider les éclosions.

Les groupes de conservation affirment qu'il y a également eu une augmentation du chalutage et des cas de tortues de mer prises dans des filets de pêche.

Selon Mai, le nombre de décès de tortues de mer a augmenté au cours de cette période.

Aujourd'hui, la police des tortues de Tiwi, le Kenya Wildlife Service et les observateurs de la communauté sont de retour pour sensibiliser les gens à l'importance de la conservation et de la surveillance des tortues de mer, et ils affirment que le nombre de décès a diminué.

Les défenseurs de la nature affirment que Tiwi et Diani possèdent certaines des plus importantes étendues de plages de nidification du Kenya.

Les guides touristiques comme Yakini Ali comprennent leur importance pour tous.

Il déclare : "De nombreux touristes aiment observer des animaux vivants, ce qui stimule notre activité. Cependant, si nous perdons des espèces telles que les tortues, alors nos affaires déclinent."

Les tortues peuvent revenir nicher sur la même plage où elles ont éclos après 50 ans, donc aider à préserver leurs habitats est essentiel à leur survie.