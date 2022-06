Promouvoir l'entrepreneuriat féminin en Afrique

Comment promouvoir le développement économique de l'Afrique en réduisant les inégalités entre les sexes ? La question figurait au menu de la conférence Novafrica à Lisbone, au Portugal. Alors que 130 millions de filles et de femmes africaines vivent dans des unions prématurées selon les données de l’UNICEF.

La Banque mondiale soutient plusieurs projets sur le continent qui visent à favoriser l'entrepreneuriat féminin.

"Ces programmes travaillent avec, par exemple, les banques et les institutions de microfinance pour les aider à améliorer le financement pour les femmes. Nous travaillons avec les plates-formes de commerce électronique et les entreprises pour essayer de faire en sorte que davantage de femmes deviennent des fournisseurs afin qu'elles puissent vendre leurs produits sur de grands marchés stables. Nous travaillons avec les agences gouvernementales pour réduire les politiques et aussi pour que les gouvernements passent des marchés publics pour les entreprises féminines.'' , a expliqué Wendy Teleki, Chef du Secrétariat We-Fi à la Banque mondiale.

Et d'ajouter : '' Il s'agit donc de faire en sorte que les gouvernements reconnaissent réellement l'importance de savoir à qui ils achètent. Et les femmes ne devraient pas être exclues de ces marchés. Nous travaillons avec des accélérateurs, nous travaillons avec des agences de formation, donc dans tous ces pays, nous avons différents partenaires avec lesquels nous travaillons pour développer les capacités des femmes entrepreneurs."

Au Mozambique, les femmes représentent plus de 50 % de la population, mais cela ne se reflète pas dans l'économie du pays. Le secteur financier a investi dans l'éducation financière, mais leur appropriation par les femmes passe par l’explication des concepts.

"Elle peut entendre à la radio ce qu'est l'épargne, mais ce sera différent si quelqu'un s'assied avec elle et lui montre comment, à partir de cette entreprise, elle peut commencer à épargner, peut commencer à créer les conditions pour atténuer, pour réduire ces périodes de pauvreté saisonnière.", a déclaré Esselina Macome, directrice générale du programme d'approfondissement du secteur financier au Mozambique.

Cette nouvelle Afrique que tout le monde veut construire présente de nombreux défis, mais la solution peut être simple.

"Nous pensons qu'en mettant des fonds entre les mains des femmes, en les aidant à renforcer leurs compétences et à accéder au marché, nous pouvons aider ces pays à mieux résister aux nombreuses crises auxquelles ils sont confrontés aujourd'hui.", souligne Wendy Teleki.