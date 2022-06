RDC : passage du cercueil de Patrice Lumumba dans sa ville natale

A Lumumbaville, terre natale de l'ancien Premier ministre, Patrice Lumumba, les habitants se tiennent prêts à accueil son cercueil. 61 ans après son assassinat, la dent du héro national seul reste de sa dépouille a été restituée par la Belgique à la République Démocratique du Congo, lundi 20 juin.

"Mes yeux ne voient plus, je ne peux plus marcher, mais je suis très heureuse d'apprendre que le corps de notre fils revient, même si je ne peux plus bouger.", indique Catherine Mbutshu, amie de Patrice Lumumba aujourd'hui très âgée.

Lumumbaville est une entité qui regroupe plusieurs villages de la RDC. Elle a été baptisée ainsi en 2013 pour rendre hommage au héros de l'indépendance congolaise et se situe dans la province du Sankuru dans le centre de la RDC où est est né Patrice Lumumba en 1925.

Pendant neuf jours, le cercueil de Patrice Lumumba va parcourir le pays et faire étape dans les lieux emblématiques de sa vie. Son périple se terminera le 30 juin à Kinshasa où après un deuil national de trois jours une cérémonie d'inhumation aura lieu.