Afrique du Sud : un drapeau géant en monument de la discorde

Dans un communiqué publié jeudi 19 mai, le ministère de la Culture, des Arts et du Sport sud-africain promet de revoir le processus qui englobe l'édification d'un drapeau géant à Pretoria suite aux "tensions dans le débat public". Son prix, 22 millions de rands soit environ 1,3 millions d'euros, a causé une vague de contestation dans le pays.

Lundi 16 mai, le projet avait obtenu l'approbation du Parlement. Décrit comme un "symbole de la nation et de l'identité commune" il n'a pas suffi à convaincre l'ensemble de la population. Dans ce pays de plus de 60 millions d'habitants, la pandémie a fait grimper le taux de chômage à 35% au dernier trimestre de 2021.

Certains syndicats, partis de l'opposition et citoyens dénoncent un projet "vaniteux" et "inutile". Le parti d'opposition Economic Freedom Fighters (EFF) a déclaré que le gouvernement avait une "compréhension erronée de ce qui est nécessaire en Afrique du Sud pour construire la cohésion sociale et inspirer la fierté".

L'actuel drapeau sud-africain a été érigé pour la première fois en 1994, il est floqué d'un grand Y horizontal qui représente la cohésion de différents identités et symboles dans la société sud-africaine.

Le projet du monument à drapeau du gouvernement a été présenté en février cette année et prévoit d'être déployé au Freedom Park Heritage Site and Museum dans la capitale, Pretoria, son mât s'étendrait sur 100 mètres de hauteur.