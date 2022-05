USA : le rappeur algérien Soolking en tournée à New York

C’est dans cette salle de concert légendaire de New York que Soolking s’est produit. Le nom de ce rappeur algérien ne vous dit peut-être rien, mais ses fans ici connaissent ses chansons par cœur. L'artiste lui-même n’en revient toujours pas de s’être produit dans ce lieu mythique.

"Je ne pensais pas qu'un jour dans ma vie, j'allais venir chanter ici. Là, je suis là et franchement, je kiffe. C'est une salle mythique. C'est une salle ou beaucoup d'artistes légendaires se sont produits. Donc c'est un honneur pour moi et c'est cool. Je suis content" explique l'artiste.

Le rappeur de 32 ans est né et a grandi dans la banlieue d'Alger, avant de lancer sa carrière solo en 2016. Alors que son single "Suavemente" aux influences merengue est en tête du palmarès des chansons françaises, Soolking a réussi à attirer de nouveaux adeptes avec son mélange de rap et de musique folk maghrébine.

"Le plus important, c'est le public. Dans mon pays d'origine, il y a des personnes qui m'écoutent et d'autres qui ne m'écoutent pas. Donc forcément, moi, je vais aller beaucoup plus chercher - je vais aller chercher l'humain, parce que la musique, c'est avant tout du feeling. Et donc, du coup, peu importe le pays d'où l'on m'écoute, je dis merci" poursuit le rappeur.

Une communauté de 30 000 Algériens vit aux Etats-Unis. Et pour ces fans issus de la diaspora, ce concert était un événement à ne pas manquer, pour soutenir l’un des leurs.

"Je pense que c'est tout simplement incroyable de voir quelqu'un de notre pays à New York, de voir son nom en tête d’affiche. C'est incroyable. Il représente vraiment l'Algérie", explique Sarah, une fan.