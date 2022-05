La Somalie se prépare à l'élection présidentielle tant attendue

La Somalie organisera dimanche une élection présidentielle très attendue, mettant fin à des mois d'atermoiements.

Le nouveau dirigeant devra faire face à d'immenses défis, notamment une insurrection islamiste qui s'intensifie et une sécheresse qui fait craindre une famine. Ce pays de la Corne de l'Afrique est en proie à une crise politique depuis février 2021, date à laquelle le mandat du président Mohamed Abdullahi Mohamed s'est achevé sans qu'un nouveau vote ait eu lieu.

Les 39 candidats comprennent le président sortant, plus connu sous le nom de Farmajo, ainsi que les anciens présidents Sharif Sheikh Ahmed et Hassan Sheikh Mohamud et l'ancien premier ministre Hassan Ali Kheyre. Le président de l'État du Puntland, Said Abdullahi Dani, et l'ancienne ministre des affaires étrangères, Fawzia Yusuf Adan, seule femme en lice, font également partie du nombre record de candidats en lice pour le poste suprême.

Tous ont promis de s'attaquer aux nombreux problèmes de la Somalie et de soulager les citoyens lassés par la violence des djihadistes d'Al-Shabaab, l'inflation galopante et la sécheresse qui s'aggrave.

Le vote devrait mettre un terme à une crise politique qui dure depuis plus d'un an, après que M. Farmajo a tenté de prolonger son règne par décret, déclenchant de violentes batailles de rue alors que des factions rivales s'affrontaient dans la capitale Mogadiscio. Suite à la pression internationale, il a nommé le Premier ministre Mohamed Hussein Roble pour rechercher un consensus sur la voie à suivre, mais les progrès ont été douloureusement lents, en proie à des allégations d'irrégularités et d'ingérence politique.

Les divergences croissantes entre les deux hommes n'ont pas arrangé les choses, tandis que le gouvernement central a également été impliqué dans des conflits avec certains États, ce qui a encore ralenti le processus de vote.

Le bouton "reset"

"Ce processus électoral qui a été si long offre un bouton de réinitialisation", a déclaré Samira Gaid, directrice exécutive de l'Institut Hiraal, un groupe de réflexion sur la sécurité basé à Mogadiscio.

"Le pays est très polarisé en ce moment et on s'attend à ce que celui qui arrive travaille à la réunification du pays", a-t-elle déclaré.

La Somalie n'a pas organisé d'élections avec un seul électeur depuis 50 ans. Les scrutins suivent un modèle indirect complexe, dans lequel les assemblées législatives des États et les délégués des clans choisissent les législateurs du parlement national, qui à son tour choisit le président. Le candidat gagnant doit obtenir le soutien des deux tiers du parlement, ce qui signifie un minimum de 184 voix. Avec 39 candidats à la présidence, le processus complexe devrait nécessiter plusieurs tours de scrutin et se prolonger tard dans la nuit.

"En termes de prédiction du résultat, la politique somalienne est notoirement difficile à prévoir, notamment parce qu'il s'agit d'un système indirect, en quelque sorte fermé, où les députés votent pour le président", a déclaré Omar Mahmood, analyste au groupe de réflexion International Crisis Group (ICG). "Au bout du compte, je pense qu'il s'agit... surtout d'alliances et de relations plutôt que d'idées concrètes", a-t-il ajouté.

Les sondages en Somalie sont imprévisibles, et il semble que le président sortant doit livrer une dure bataille pour se faire réélire. Farmajo a été enfermé dans une lutte de pouvoir avec son Premier ministre, Mohamed Hussein Roble ne se présente pas à la présidence, mais dans les coulisses, lui et d’autres anciens dirigeants pourraient jouer un rôle décisif dans le résultat du vote.

"De nombreux enjeux sont en jeu. La chose la plus importante est d’évincer le titulaire et d’unir tous les candidats contre lui, bien qu’il soit conscient que ses chances de réélection sont minimes, contrairement à ses prédécesseurs", a déclaré Mohamed Mohamud, un analyste politique basé à Mogadiscio.