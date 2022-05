Cap-Vert : après deux ans de fermeture, le musée des Naufragés rouvre ses portes

Après deux ans de fermeture à cause de la pandémie, le musée des naufragés ou Museu dos Náufragos **sur l'île de Boa Visa au Cap-Vert, vient de rouvrir ses portes.**Inauguré en 2019, le musée évoque le voyage et la découverte, met en avant la culture créole et fait référence aussi au passé difficile de cette cette île autrefois située au cœur du commerce triangulaire esclavagiste.

Sa conception est le fruit du travail de Maurizio Rossi, archéologue i talien qui indique que quiconque même aujourd'hui peut se retrouver dans la situation d'un naufragé.

" 'Naufragés' est une condition dans laquelle chaque homme vit tout au long de sa vie, indique Maurizio Rossi,_C'est une personne qui se perd dans la mer de la vie sans trouver une île qui puisse sauver son âme et son histoire"._L'archéologue explique que le musée est divisé en trois parties, il commence avec celle de l'âme, continue avec la piraterie pour terminer avec l'esclavage.

Construit avec des matériaux trouvés sur place, le musée des naufragés présente aussi grâce à sa collection permanente, la culture anthropologique de l'archipel du Cap-Vert

Des centaines d'objets y sont exposés comme, par exemple, des articles provenant de l'épave de navires historiques au large de Boa Vista, des éléments datant de la période où les pirates attaquaient l'île, de l'envoi d'esclaves aux Amériques et, également, des objets témoignant de l'art capverdien et de son évolution au fil de la rencontre de différentes cultures.