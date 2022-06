Le Cap-Vert se cherche de nouvelles gloires à l'image de Césaria Evora

Il se nomme Fabio Ramos, ce jeune artiste cap-verdien vit à Mindelo sur l'île de Sao Vincente sur l'archipel. Il rêve de faire carrière dans la musique, dans ce studio, il enregistre son premier album.

Fabio vient de signer un contrat avec le label Lusafrica fondé par José Da Silva qui a produit de grands noms de la musique dont la diva cap-verdienne Césaria Evora à la fin des années 1980.

Avec l'énorme succès de celle qu'on surnomme, Cize, cette maison de production s'est forgée une place dans l’industrie musicale du Cap-vert. Après quatre années passées à Abidjan et après avoir lancer Sony Afrique José a décidé s'installer à Mindelo. Objectif : redonner un nouveau souffle à la musique cap-verdienne.

Aujourd'hui, on est en train de chercher des artistes de la nouvelle génération et Flavio, c'est un jeune qui perce une excellente voix formidable avec une présence scénique très importante et nous, on va lui apporter notre expérience et lui donner le bagage que faut qu'il attaque le marché international.

Avec le succès mondial de Césaria Evora, le monde entier a découvert l'île natale de Sao Vincente à Mindelo. Près de 10 ans après sa disparition, la diva est présente sur l'île et son aura continué d'attirer des touristes au Cap-Vert. Césaria Evore reste une source d'inspiration pour la jeune génération des musiciens cap-verdiens comme Fabio Ramos.

Je crois qu'en certains moments, c'est ça que m'a donné le courage, la force pour faire la musique. J'ai toujoirs aimé la musique de Césaria. Je pense que je peux réussir à aller assez loin. Mais si loin qu'elle personne ne pourra réussir à le faire, explique Fabio Ramos.

Pour promouvoir Fabio Ramos, mais également plusieurs autres artistes locaux, Atlantic Music Expo - un marché de musique avec plusieurs spectacles a eu lieu dans la ville de Mindelo. Une occasion pour plusieurs artistes amateurs de goûter à la scène devant un public venu de plusieurs pays.

Le nouvel album de Fabio Ramos devrait sortir très bientôt au Cap-Vert, il envisage une tournée internationale.