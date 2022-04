Maroc : la ville de Safi est célèbre pour ses céramiques colorées

Située à environ 300 kilomètres de Rabat, la ville côtière de Safi est considérée comme le centre de l'industrie céramique du pays.

Selon Abdelouahed Bennoura, commerçant, c'est la qualité de l'artisanat qui rend les céramiques de Safi spéciales. L'argile de Safi est calcaire et riche en oxyde de fer, ce qui crée une texture qui donne des reflets métalliques à la poterie.

"La ville de Safi se caractérise par des poteries traditionnelles et modernes, caractérisées par une grande qualité, c'est pourquoi il y a une grande demande de la part des gens qui veulent acheter ce produit. Safi est connue depuis les temps anciens pour la qualité de ses produits" a déclaré le commerçant.

L'argile est mise dans l'eau et laissée pendant 48 heures pour devenir une pâte. La pâte est ensuite pétrie à pied sur une terrasse ensoleillée et laissée un jour de plus pour sécher en plaques. Cette pâte est ensuite malaxée à nouveau avant d'être amenée au tour du potier où elle est façonnée en bols, vases, assiettes et tasses. Enfin, elle est décorée, émaillée et cuite pendant 5 heures à 960°C, puis elle doit reposer pendant environ 20 jours.

Ce travail est réalisé par plus de 2000 potiers qui se regroupent dans un quartier dédié à cet artisanat appelé la colline des potiers où se trouvent plus de 200 ateliers.

Le potier Mohamed Sentil Rbati, affirme que la géologie autour de la ville leur permet de disposer de beaucoup de matières premières.

"L'argile de la ville de Safi est célèbre dans le monde entier grâce aux matières premières que nous avons ici, et cela en fait un matériau facile à pétrir, et quand on le travaille, il est très flexible, et ce matériau est disponible dans la ville de Safi et il est facile à obtenir."

Rbati travaille comme potier depuis 1972, dans un petit atelier où ses grands-parents ont travaillé pendant neuf générations. De nombreux artisans comme Rbati fuient les techniques et technologies modernes au profit des méthodes traditionnelles.

"Nous, les potiers de Safi, sommes fiers parce que nous adhérons toujours aux méthodes traditionnelles et simples de travail et à cette méthode que nous avons héritée de nos ancêtres, et malgré le fait que nous sommes à l'ère de la technologie, les gens encouragent toujours ces méthodes traditionnelles de travail, qu'il s'agisse de pétrir l'argile ou de mélanger les couleurs", dit-il.

Cela signifie toutefois qu'ils ne peuvent pas rivaliser en termes de prix avec des imitations moins chères, explique-t-il.

"Nous avons peur de la concurrence, notamment de ceux qui pourraient imiter les formes que nous produisons et les créer d'une autre manière, par exemple à la machine. Nous avons peur de cela et qu'ils nous concurrencent sur le marché à un prix inférieur."

Chaque mois, il produit entre 600 et 1200 pièces. Les prix des pièces peuvent varier énormément, de 10 Dh (1 euro) à 500 000 Dh (50 000 euros). Rbati exporte 800 pièces par mois à des clients du monde entier, notamment en France, au Royaume-Uni et en Allemagne.

"Les gens préfèrent toujours le produit fait main car ils savent qu'il a une valeur supérieure", dit-il.

La ville abrite le Musée national de la céramique du Maroc, qui présente 600 œuvres en céramique créées par des artisans locaux de Safi, mais aussi d'autres villes comme Fès, au fil des siècles. Entre 2 000 et 6 000 visiteurs se rendent au musée chaque année.

Said Chemsi, historien et conservateur du musée, explique que les personnes qui viennent à Safi pour acheter des poteries s'arrêtent souvent au musée pour faire des recherches sur les styles.

"L_e musée national de la céramique, après sa création, a contribué à mettre en valeur l'artisanat et aussi la ville au niveau national et international, car la plupart des touristes qui viennent à Safi pour acquérir des céramiques, visitent aussi le musée afin de se familiariser avec les différentes formes et décorations_" a-t-il ajouté.

Le gouvernement espère maintenant soumettre une demande à l'UNESCO pour considérer les compétences en céramique de Safi comme un patrimoine culturel immatériel à un moment donné dans le futur.

"Le port contribue à la commercialisation des produits céramiques à l'échelle internationale. Cela a incité le ministère de la Culture à préparer un dossier afin de classer le savoir-faire céramique de Safi comme patrimoine immatériel sur la liste de l'UNESCO", explique M. Chemsi.