Montée inquiétante des grossesses et mariages non désirés

Alors que les services de santé nationaux se concentraient sur les personnes atteintes du COVID-19, l'attention portée à d'autres domaines a diminué.

Les grossesses et les mariages non désirés ont fait un bond inquiétant au Malawi durant la pandémie mondiale. Le manque d'aide aux adolescentes s'est fait ressentir notamment dans le sud du pays. Le district de Phalombe aurait ainsi enregistré 2700 cas de grossesses d'adolescentes et 800 mariages d'enfants depuis la fermeture des écoles en mars dernier.

Les associations tirent la sonnette d'alarme : "L'avenir du pays se trouve dans notre jeunesse et nous devons l'aider, implore Olive Mtema, directrice de pays pour la politique de santé Plus Malawi. ces grossesses viennent perturber le futur de ces jeunes. Si des adolescentes tombent enceintes à 14 ans, elles ne pourront jamais sortir de la pauvreté."

Le témoignage d'Eliza, une adolescente de 14 ans

"Il s'est engagé à m'épouser si je tombais enceinte mais il s'était bien gardé de me dire qu'il était déjà marié. Je ne m'en doutais pas du tout . J'ai découvert la vérité quelques mois plus tard. C'était déjà trop tard car j'étais enceinte. Depuis, il a regagné son foyer et je n'ai pas d'autres choix que d'accepter la situation."