Viola Davis consacrée aux AAFCA

L'African American Film Critics Association a annoncé les lauréats de sa deuxième édition.

La cérémonie virtuelle devrait être diffusée le 22 août.

Viola Davis est nommée dans catégorie de la meilleure actrice pour son rôle dans «How To Get Away with Murder» sur ABC.

Tandis que Sterling K.Brown est lauréat pour le trophée du meilleur acteur pour son personnage dans "This Is Us".

Kenya Barris recevra le prix TV Icon, pour sa contribution à la télévision avec la création de «black-ish» et «#blackAF» sur Netflix.

Le joueur de NBA, Le Bron James sera récompensé pour la première fois pour son court métrage I promise, consacré et à son l'école dans sa ville d'origine dans l'Ohio.