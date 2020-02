Crise anglophone : l'épiscopat mondial exhorte Biya à négocier avec les séparatistes

Les évêques catholiques du monde entier appellent Paul Biya à discuter avec les séparatistes afin de mettre fin à la crise qui secoue les zones d’expression anglaise.

Le vœu a été émis dans une lettre citée par le site du Vatican. La missive demande au chef de l‘État camerounais Paul Biya d’entamer des négociations avec les séparatistes anglophones.

Une demande qui tombe au lendemain de la mort de 22 villageois dont 14 enfants. Si l’ONU et des ONG ont accusé les forces de sécurité régulières, les autorités militaires ont elles, évoqué un « malheureux accident », selon les propos du colonel Cyrille Atonfack Guemo, porte-parole de l’armée. Autrement dit ces civils se sont retrouvés pris entre deux feux lors d’affrontements entre séparatistes et forces régulières.

Mais quels que soient les responsables de la tuerie, les évêques du monde entier prêchent aujourd’hui l‘évangile du dialogue aux portes du palais d’Etoudi. Car il faut que ces violences cessent. « Chacune de ces vies est précieuse et nous pleurons leurs souffrances et souhaitons éviter davantage de pertes en vies humaines et d’innocence », peut-on lire dans la lettre des évêques.

Du 30 octobre au 4 septembre derniers, un « grand dialogue » a été organisé à Yaoundé, la capitale afin de mettre fin à ce qu’on appelle crise anglophone. Un dialogue qui a débouché sur de nombreuses conclusions dont l’adoption du statut spécial des zones anglophones.

Une crise née en novembre 2016, lorsque des Camerounais des zones occidentales d’expression anglaise ont commencé à décrier par exemple le déficit infrastructurel et la sous-représentativité dans les institutions.

Les dialogues initiés par Yaoundé, les arrestations de leaders de la sécession, les actions militaires, ni le grand dialogue ne suffisent pas jusqu’ici à faire baisser la tension.