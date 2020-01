Le « meilleur enseignant au monde » reçu par le pape

Peter Tabichi, vous vous en souvenez certainement. Cet homme a remporté en 2019 le Global Teacher Prize récompensant le meilleur enseignant au monde. Après les honneurs qui lui ont été rendus à travers l’Afrique après ce prix, l’enseignant kényan s’est retrouvé mercredi face au pape François, au Vatican.

De cette rencontre, Peter Tabichi retient « l’humilité » du patron de l‘Église catholique, avec qui il a formule des « prières pour tous les enseignants du monde ».