Afrique de l'Est : la paix se consolide à Asmara

Les dirigeants kényan, éthiopien et érythréen étaient dimanche à Asmara, capitale de l‘Érythrée pour un sommet tripartite. Des discussions axées sur la consolidation de la paix en Afrique de l’Est et plus spécifiquement dans la Corne de l’Afrique.

Le Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed et le Kenyan Uhuru Kenyatta sont arrivés dimanche à Asmara pour le sommet. Ils ont été reçus par le président érythréen, Isaias Afwerki.

« Les deux hommes (Abiy et Uhuru) étaient à Asmara pour des pourparlers tripartites, même si des entretiens bilatéraux ont également eu lieu entre l’Erythrée et les invités respectifs », a déclaré le ministre éthiopien de l’Information, Yemane Meskel, sur Twitter.

President Uhuru Kenyatta flew back home this afternoon following the Tripartite Summit on regional developments. Afterwards, PM Abiy Ahmed & his delegation were accompanied by President Isaias for a tour of Gherghera & Msilam dams and related agricultural projects in the area . pic.twitter.com/IFu3LyILUM