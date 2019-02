Crise économique au Zimbabwe : la bouée de sauvetage du Botswana

Le Botswana promet d’accorder une aide de près de 600 millions de dollars à son voisin zimbabwéen. Un début de solution à la crise économique qui cisaille Harare ces derniers temps.

Le président Emmerson Mnangagwa rencontre son homologue Botswanais Mokgweetsi Masisi ce jeudi. Les deux chefs d‘État vont devoir finaliser un accord d’aide entre les deux pays.

Concocté mardi au terme de deux jours de travail de la commission binationale, l’accord stipule que le Botswana accordera une aide de 595 millions de dollars à son voisin zimbabwéen. D’après le texte, 500 millions seront injectés dans le secteur diamantifère, tandis que les 95 autres millions seront investis dans d’autres secteurs relevant du privé.

Et du côté de Harare, l’heure est à la satisfaction. « Je voudrais encourager chacun d’entre nous, en tant que fonctionnaires, à utiliser pleinement nos deux journées de travail pour faire la synthèse des questions qui restent à résoudre et qui conduiront à l’opérationnalisation de cette facilité », s’est félicité James Manzou, secrétaire permanent des Affaires étrangères et du Commerce international du Zimbabwe.

Voilà qui s’annonce comme un début de solution à la grave crise économique qui frappe le Zimbabwe depuis des lustres. De multiples appels lancés par le président Mnangagwa peinent à convaincre les bailleurs. Même le voisin sud-africain a refusé en janvier dernier de lui octroyer une aide de 1,2 milliards de dollars.