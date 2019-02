Somalie : nouvelles frappes aériennes des Etats-Unis, 35 shebabs tués

L’armée américaine a de nouveau bombardé des positions des combattants shebabs en Somalie, faisant au moins 35 tués dans les rangs des militants. Depuis l’arrivée de Trump aux Etats-Unis, l’offensive contre le groupe extrémiste a nettement pris de l’ampleur.

Le Commandement des Etats-Unis pour l’Afrique a affirmé lundi que les frappes aériennes avaient eu lieu dimanche. Elles visaient les combattants shebabs – affiliés à Al-Qaida – alors que ces derniers se rendaient dans une zone rurale à environ 37 km à l’est de Beledweyne, dans le centre de la région de Hiran.

En seulement deux mois, les drones américains ont déjà effectué 22 frappes, dont quatre samedi qui ont permis d’éliminer les points de contrôle utilisés par Al-Shabab pour collecter des impôts et financer sa campagne violente pour l’instauration d’un califat dans cet Etat de la Corne de l’Afrique.

En 2018, les frappes américaines s‘élevaient à 50 en Somalie, témoignant ainsi du regain d’activités des Etats-Unis depuis l’arrivée de Donald Trump à la Maison-Blanche. Si ces frappes sont saluées par le gouvernement somalien et ses partenaires à la sécurité, des experts estiment cependant qu’il faut bien plus que des offensives aériennes pour anéantir Al-Shabaab, devenu le groupe extrémiste le plus meurtrier d’Afrique.

En effet, les shebabs contrôlent encore de grandes régions rurales dans le centre et le sud de la Somalie, et continuent de mener des attaques meurtrières dans la capitale, Mogadiscio, ainsi qu’au Kenya. Au côté de la Mission multinationale de l’Union africaine (Amisom) et de troupes du Kenya et de l’Éthiopie, l’armée américaine est l’un des partenaires clé de la Somalie dans la lutte contre l’extrémisme.

Toutefois, le retrait progressif des forces de l’Amisom de la Somalie, fait craindre d’une détérioration de la situation sécuritaire, et ce d’autant que les forces somaliennes sont dites sous-équipées et mal rémunérées.