« La Somalie n'est pas un Etat » : Museveni enrage les Somaliens après cette déclaration

En voulant « s‘éviter » un différend diplomatique, le chef de l’Etat ougandais a plutôt déclenché l’ire des internautes somaliens. La cause, pour Yoweri Museveni, la Somalie est un pays sans État et dépourvu d’“autorité », a-t-il déclaré à Kampala.

Le discours télévisé du président ougandais Yoweri Museveni lors de la conférence annuelle des juges de son pays, qui se tenait dans la capitale Kampala, n’a pas laissé indifférents les Somaliens. Un exposé du dirigeant sur la nuance entre « pays », « Etat » et « Nation » a causé un déferlement de réactions musclées sur la toile somalienne.

“Je profite de cette occasion pour rappeler à la conférence à propos de l‘État, qu’est-ce que l‘État ? L‘État est différent d’un pays, il est différent d’une nation. Pays signifie une terre sur laquelle vous avez autorité, une nation signifie des personnes ayant une origine commune. Etat signifie une autorité organisée sur le pays. Vous pouvez donc avoir un pays sans Etat. Je vais vous donner des exemples où il y a un pays, mais il n’y a pas d’Etat », s’est avancé le président ougandais.

« … La Somalie en est un exemple. Il existe un certain nombre d’exemples (mais) pour des raisons diplomatiques, je ne veux pas les mentionner », a-t-il ajouté.

Pour les Somaliens, cette sortie de l’homme fort de Kampala relève d’une amnésie de l’histoire récente entre l’Ouganda et la Somalie. Ils ont du reste rappelé comment Mogadiscio avait oeuvré à mettre un terme au conflit qui opposait dans les années 70, l’Ouganda à la Tanzanie voisine. C’est en effet à Mogadiscio qu’avait été conclu un accord, en 1972, mettant fin à toute velléité entre les deux voisins. Le document connu sous le nom d’Accord de Mogadiscio avait alors été finalisé sous le règne du président somalien Siad Barré et sous l‘égide de l’Organisation pour l’unité africaine (actuelle Union africaine).

It is true that Somalia is still fragile state with AMISOM-including Uganda Forces, as Peacekeepers. But we have had democratic power transfers for nearly 20 years while Kaguta Museveni has been in power for a lifetime, pic.twitter.com/AMddL5HPhA — Mahad Bashir Gaalaguul (@Gaalaguul) January 28, 2019

President Museveni, you should have dared to mention the other stateless countries, why only Somalia? History states that Uganda was the first stateless country. I remember, fresh bananas were used to spread over Uganda by Military aircraft of Somalia. SomaliPM TheVillaSomalia — Nasir Abdullahi? (@ProfAbdinasir) January 28, 2019