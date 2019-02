[En direct] Les Nigérians élisent leur président et leurs députés

Cette fois-ci, c’est la bonne. Reportées le 16 février pour des « problèmes logistiques », selon la commission électorale (INEC), les élections législatives et présidentielle au Nigeria se déroulent finalement ce samedi 23 février.

À Bende dans l‘État d’Abia au sud-est, la police locale dit avoir mis la main sur dix jeunes gens qui « tentaient » de détruire les urnes, rapportent des médias locaux qui ont publié des photos de présumés coupables.

Principal challenger du président sortant, Atiku Abubakar a lui aussi voté dans le nord-est du pays, à Yola, capitale de l‘État d’Adamawa. L’oppposant a déclaré qu’il espérait une transition ou alternance réussie au terme de cette élection.

Atiku, un ancien allié de Buhari, a appelé les électeurs à réitérer l’exploit de 2015, lors de la présidentielle perdue par le président sortant Goodluck Jonathan.

Atiku Abubakar était à l‘époque colistier de Buhari pour le compte du parti Congrès des progressites (APC).

Atiku a abandonné l’APC et a rejoint l’année dernière le Parti démocratique populaire (PDP), grâce auquel il avait exercé les fonctions de vice-président de la République de 1999 à 2007.

I just cast my vote at Ajiya Ward in Yola, Adamawa State. Go out and cast your vote too if you have not done so yet. -AA #NigeriaDecides2019 pic.twitter.com/TXE9oi6XU3