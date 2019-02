Les Nigérians aux urnes

Avec près de 190 millions d’habitants, le pays se choisit ce samedi un président pour les quatre prochaines années.

84 millions d‘électeurs voteront pour départager plus de 70 candidats. La deuxième économie d’Afrique fait face à un grand défi celui d’organiser un scrutin apaisé quand on sait que les violences électorales souvent alimentées par des tensions ethniques, identitaires et religieuses sont courantes. Ce scrutin initialement prévu le 16 février avait été reporté d’une semaine par la commission électorale.