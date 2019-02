Élections au Nigeria : l'armée dit avoir découvert un plan de fraude et de sabotage

Les forces de défense nigérianes ont indiqué mardi avoir mis au jour un vaste plan de fraude et de sabotage des élections législatives et présidentielle du 23 février.

Pas question de lésiner sur les termes. Dans les réseaux sociaux, l’armée nigériane s’est voulue formelle. « Des renseignements crédibles à la disposition du QG 6 Div NA ont mis au jour un plan diabolique de la part d’acteurs politiques visant à armer et parrainer les scélérats. Ils porteront l’uniforme pour tromper la vigilance des forces de sécurité afin de provoquer un chaos aux bureaux de vote », peut-on lire dans une déclaration de ce mardi 19 février.

