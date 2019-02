Report des élections au Nigeria : les principales réactions

*Au Nigeria, géant de 190 millions d’habitants, la consternation régnait samedi matin, après l’annonce par la Commission électorale (INEC) du report d’une semaine des élections, quelques heures avant l’ouverture des bureaux de vote.*

Arguant de problèmes de logistique, l’INEC a “déçu” les électeurs, et les deux partis principaux qui s’accusent mutuellement d‘être responsables de ce report.

Mahmood Yakubu, président de la commission électorale

“Après un passage en revue de tous les problèmes logistiques et notre plan opérationnel pour organiser des élections libres, transparentes et crédibles, la Commission en est arrivée à la conclusion qu’organiser ces élections dans les temps indiqués n‘était plus possible.”

Muhammadu Buhari, président

En lice pour un second mandat, le candidat du Congrès des Progressistes (APC), le parti au pouvoir, s’est dit “profondément déçu”. “Malgré la longue période de préparation qui lui était donné (…), l’INEC a reporté les élections présidentielle et législatives, quelques heures avant son commencement”.

“J’appelle tous les Nigérians à se contrôler et à rester calmes, patriotes, et unis pour empêcher tout complot ou tentative de mettre en péril notre démocratie.”

Atiku Abubakar, candidat de l’opposition

Depuis sa région natale, l’Etat de l’Adamawa, l’ancien vice-président (1999-2007) et candidat du Parti Populaire Démocratique (PDP) a assuré qu’il ne souhaitait “absolument pas” ce report.

“Ne réagissez pas à cette provocation avec colère, de la violence ou toute autre réaction qui pourrait bénéficier à ceux qui ne souhaitent pas voir les élections se dérouler comme prévu. Restez calme, nous vaincrons.”

“Vous pouvez retarder une élection, mais vous ne pouvez pas retarder le destin.”

APC , parti au pouvoir

“Nous avions déjà tiré la sonnette d’alarme, nous savions que le PDP voulait discréditer ce scrutin au moment où il a senti qu’il ne pourrait pas le remporter.“

“Nous demandons à l’INEC de ne pas s’allier avec le PDP. Nous sommes très inquiets.“

PDP , parti de l’opposition

“Un nombre incalculable de citoyens nigérians ont dépensé beaucoup d’argent, ont fait des sacrifices pour voyager avec leur famille jusque dans la région de leur bureau de vote et choisir leur candidat, Atiku Abubakar, tout ça pour entendre l’INEC leur annoncer ce terrible report.”

“Le PDP est aux côtés des Nigérians en ce moment crucial et nous les appelons à rester unis dans l’intérêt de la nation. Nous comprenons la douleur et le désespoir que ce report peut entraîner (…) mais faisons appel en ces temps troublés à notre esprit de résilience, qui fait notre réputation à travers le monde.“

