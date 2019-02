CAN 2021 : la Côte d'Ivoire fait volte-face

Au sommaire, fin de la crise entre la CAF et la Fédération ivoirienne de football au sujet de l’organisation de la Coupe d’Afrique des Nations 2021. Les Ivoiriens acceptent le réaménagement du calendrier et d’abriter la CAN 2023 plutôt que celle de 2021 à laquelle ils s’accrochaient.

Coupe d’Afrique des Nations Junior. La succession de la Zambie a été ouverte samedi à Niamey, au Niger. Et le pays-hôte qui cale d’entrée alors que le Nigeria et le Sénégal assurent pour leurs débuts dans le tournoi. Tous les résultats et le programme de la phase des groupes sont à retrouver dans quelques minutes.

Ligue africaine des Champions et le carton du TP Mazembe impitoyable devant le Club Africain. Les Corbeaux de Lubumbashi se sont imposé sur le score sans appel de 8 buts à 0. Un record en phase de groupe du tournoi dont tous les résultats et classements, à l’issue de la troisième journée, sont à retrouver dans cette émission.