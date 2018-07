La VAR vue par l'arbitre sénégalais Malang Diédhiou

L’arbitre sénégalais Malang Diédhiou se confie à Football Planet. L’homme qui a dirigé le match pour la troisième place à la Coupe du monde 2018 nous parle de son rendez-vous russe et donne son sentiment sur la très controversée VAR.

Il a été l’une des stars de la Coupe du monde en Russie. L’arbitre sénégalais Malang Diédhiou ne boude pas son plaisir. Auteur de prestations de haute facture, il aura été plus qu’un lot de consolation pour l’Afrique qui n’a pas réussi à placer une équipe au second tour. L’homme en noir nous parle de son Mondial, de la VAR et de sa décision de mettre un terme à sa carrière.

En Coupe d’Afrique des Clubs, les choses se précisent peu à peu pour le TP Mazembe qui poursuit son sans-faute en Ligue des Champions. Auteurs de trois victoires en autant de matchs, les Corbeaux de Lumumbashi ne sont plus qu‘à une victoire de la qualification en quart de finale. En Coupe de la CAF, en revanche, le suspense reste entier.

Et puis, il n’y aura pas de Coupe d’Afrique des Nations des moins de 20 ans pour la Zambie. Tenants du titre, les Chipolopolos ont été écartés par le Burundi dimanche alors que leurs dauphins sénégalais y seront. On connaît désormais sept des huit qualifiés pour Niger 2019.