Afrique du Sud - réforme agraire : une étape supplémentaire franchie

Les choses se précisent davantage s’agissant de l’entrée en vigueur de la réforme agraire en Afrique du Sud. En témoigne le comité interministériel mis en place mardi lors d’une réunion présidée par le vice-président de la République David Mabuza.

[Photos] Deputy President David Mabuza this morning, convened a joint meeting of the Inter-Ministerial Committee on Land Reform and Advisory Panel of Experts on #LandReform at the Union Buildings in Pretoria. pic.twitter.com/i8b4I7gt8V