Election en RDC : les évêques du Kasaï prennent fait et cause pour Félix Tshisekedi

L‘élection de Félix Tshisekedi à la tête de la République démocratique du Congo a laissé éclore les dissensions qui minent l‘Église catholique congolaise. Alors que la Conférence épiscopale (Cenco) avait émis de sérieuses réserves sur la victoire du nouveau président, les évêques du Kasaï ont pris de la distance avec cette position.

Dans un communiqué rendu public dimanche, l’archevêque de Kananga ainsi que les évêques du Kasaï et du Kasaï central ont apporté leur soutien au chef de l’exécutif congolais et salué « la première alternance au sommet de l’Etat par la voie des urnes ». Contrairement à la Cenco, les signataires du communiqué ne nient pas la légitimité de Félix Tshisekedi à diriger la RDC. Bien au contraire, ils estiment qu’il s’agit « d’une étape dans la réalisation du rêve de démocratie et de progrès social de tout le peuple congolais ». « Nous bénissons Dieu pour le nouveau président de notre pays, monsieur Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo », ont-ils ajouté.

Historiquement un fief de la famille Tshisekedi d’où elle est originaire, le Kasaï a souffert ces dernières années de graves violences qui ont fait des milliers de morts, de déplacés et dommages matériels. Avec l‘élection de Félix Tshisekedi, les évêques de la région espèrent « un Congo nouveau » pour « voir se réaliser le rêve d’une véritable réconciliation nationale dans le respect des victimes et l‘équité ».

LIRE AUSSI

RDC

Égalité des chances et état de droit

D’ailleurs, à cet effet, les évêques du Kasaï appellent les nouveaux élus, notamment ceux de leur région, à restaurer l‘égalité des chances afin de panser les blessures ouvertes en raison du conflit sanglant. Un conflit, rappellent-ils, né « des frustrations et du désespoir ». L‘Église du Kasaï exhorte ainsi ses représentants à une prise en charge matérielle, psychologique et spirituelle en vue de [la] réinsertion sociale » des miliciens qui ont commencé à déposer les armes. Mais surtout, « à une haute conscience de ses élus ». « Nous n’accepterons pas que ceux qui ont bénéficié de notre confiance par les urnes, se convertissent en bourreaux de leurs concitoyens », avertissent-ils.

Un passage qui fait écho aux attentes des prélats en matière des droits de l’homme vis-à-vis du nouveau régime. Ce dernier devrait notamment s’assurer du « respect des libertés fondamentales des citoyens et des communautés, la démocratie et la bonne gouvernance, la liberté d’opinion… ».

Félix Tshisekedi a été déclaré élu à l’issue de la présidentielle du 30 décembre, matérialisant la première alternance démocratique en RDC. Un scrutin contesté par l’opposition, mais également par la France ou encore l’Union africaine. Après la validation des résultats par la Cour constitutionnelle, l’Union européenne, l’Union africaine ainsi que les Etats-Unis se sont résignés à travailler avec le nouveau président. Félix Tshisekedi a été investi jeudi dernier lors d’une cérémonie boycottée par l’Eglise catholique congolaise.