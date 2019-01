RDC : "irrégularités", incertitudes et inquiétudes jalonnent l'attente des résultats

De majeurs cas d’irrégularités dans les centres locaux de compilation des résultats, c’est le constat fait pas la Moe-Sycomel en RDC.

La mission d’observation électorale de la synergie des missions d’observation citoyenne des élections a constaté mardi de graves irrégularités dans 101 des 179 centres locaux de compilation des résultats (CLCR) où sont traités les résultats des bureaux de vote, avant de remonter à la Céni.

Selon le rapport de ces observateurs congolais, 16 % de ces centres ont bâti leur décompte sur les résultats transmis par la machine à voter au détriment du décompte à la main comme l’exige la loi.

“Dans 92% des CLRC, les résultats compilés des procès-verbaux de dépouillement n’ont pas été affichés à l’extérieur”, a relevé l’ONG d’observation électorale Symocel.

Une bataille de déclarations de très courte durée

Pendant ce temps, les candidats se livrent à une bataille de déclarations. Martin Fayulu de la coalition Lamuka, s’exprimant devant la presse a affirmé et je cite :

“Le peuple congolais connaît déjà les résultats rendus publics par affichage devant les bureaux de dépouillement. La CENI, après avoir pris connaissance des vrais résultats par les process verbaux transmis à la centrale électorale par ses antennes locales, s’est abstenue délibérément de les rendre publics, en violation de son propre calendrier.”

Le candidat de l’opposition met en garde la commission électorale qui n’a pas encore dévoilé les résultats. Outre ce dernier, l’UDPS, le parti de Félix Thisekedi a également rompu le silence. Le secrétaire général de l’Union pour la Démocratie et le Progrès Social lance les bases d’une rencontre entre son président et l’ancien président Joseph Kabila.

“En tout état de cause, les deux personnalités ont intérêt à se rencontrer pour préparer la passation pacifique et civilisée du pouvoir a déclaré Jean-Marc Kabund, qui prédit la victoire de Thisekedi. Dans sa logique, l’UDPS pense déjà à l’après-résultat et promet d‘éviter toute politique de règlement de comptes et de chasses à l’homme.

C’est dans ce contexte que les Congolais attendent le verdict des urnes. Cette proclamation a été reportée à une date ultérieure sans précision dimanche par la Commission électorale qui affirmait alors n’avoir traité que 53 % des résultats.